FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 262
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Запомнить лень???
лесоруб австралия франк скоро!!!
лесоруб австралия франк скоро!!!
Если только на откат...
Если только на откат...
Если только на откат...
AUD\CHF-Daily ----- если сравнить прогноз - уровни почти совпадают ------ 0.6862