FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 262

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всё закрыл..это на завтра.минуса отбил)))
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и подумываю об этой паре)))должен быть сдвиг уже))думаю ввекрх!!!))хорошо было бы
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золото как и говорил))на ночь..но не спать))
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я нашёл кукла)))проверим))
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CADCHF продажи до завтра
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до утра)
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Lesorub #:

Запомнить лень???         


лесоруб австралия франк скоро!!!

 
dryun777 #:

лесоруб австралия франк скоро!!!

Если только на откат...


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Lesorub #:

Если только на откат...


Сошлись в мнениях)))откат)
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Lesorub #:

Если только на откат...


AUD\CHF-Daily       ----- если сравнить прогноз - уровни почти совпадают     ------  0.6862

AUDCHFDaily 0.6862

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