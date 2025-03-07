FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 301
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Зряя
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EUR\USD-H1 ----- что то не куда она не хочет - запланировал одно, а получается ничья
на 2 пачки Мальборо заработал
EUR\USD-H1 ----- эх была не была - надо ещё на блок сигарет заработать
EUR\USD-M1
Если вставать на понижение против фунта и не смотреть на возможный минус,через месяц уже будет хороший доход
Хорошо. Понял тебя и твое мнение.
Но я торгую паттерны рисуемые ценой.
Хорошо. Понял тебя и твое мнение.
Но я торгую паттерны рисуемые ценой.
а я смотрю так))и лонга не вижу
EURUSD H4 с двух ракурсов.
С одного ракурса:
Привет, где мониторинг?
там же где и у тебя семь штук, ты чего там, передумал жахать? Чо вообще у тебя в голове твориться? То все деньги снимаешь, то опять все завел?