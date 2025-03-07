FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 301

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dryun777 #:
Зряя

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Aleksandr Yakovlev #:

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Привет, где мониторинг?
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SanAlex #:

EUR\USD-H1         ----- что то не куда она не хочет - запланировал одно, а получается ничья 

  на 2 пачки Мальборо заработал 

EUR\USD-H1        ----- эх была не была - надо ещё на блок сигарет заработать 

EURUSDH1 MM1

EURUSDM1 1   EUR\USD-M1

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Всё дело в экономике,в Великобритании отчёты не очень вышли..основное-нашли новый штамп короны,Англия первая сняла ограничения и болезнь распространяется,если и дальше так продолжится,локдаун обеспечен!!!а дальше сами понимаете..экономика и без того пошатывается!тяжко им придется!! ещё Европа давит на Великобританию!что хорошего для фунта???а фунт канадец,как раз первая коррекционная волна после импульса. И у Канады всё хорошо,нефть дорожает))я не расцениваю спекуляцию внутри дня..на пятиминутках может и можно торговать но и на них попадёте,,игра против тренда не приемлема
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Если вставать на понижение против фунта и не смотреть на возможный минус,через месяц уже будет хороший доход
 
dryun777 #:
Если вставать на понижение против фунта и не смотреть на возможный минус,через месяц уже будет хороший доход

Хорошо. Понял тебя и твое мнение.

Но я торгую паттерны рисуемые ценой.


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Aleksandr Yakovlev #:

Хорошо. Понял тебя и твое мнение.

Но я торгую паттерны рисуемые ценой.


а я смотрю так))и лонга не вижу

 

EURUSD H4 с двух ракурсов.

rt96

rt95

 

С одного ракурса:


 
Vladimir Baskakov #:
Привет, где мониторинг?

там же где и у тебя семь штук, ты чего там, передумал жахать? Чо вообще у тебя в голове твориться? То все деньги снимаешь, то опять все завел?

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