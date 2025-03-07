FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 369
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КУКЛ не Фрайер...
А как у тебя кстати по еве?
Вот еще новость. Она касается нас всех.
И в особенности тех, кто зарабатывает и часто выводит свои (кровные) с форекса.
Минфин с 9 ноября увеличит объемы покупки валюты на 70%. Рубль, какая неожиданность :), от этой новости немного прогулялся на юг.
С 9 ноября по 6 декабря Минфин будет покупать валюту и золото на 25,9 млрд руб. в день. Это достаточно много. Для сравнения: сейчас Минфин покупает валюту на 15,1 млрд руб. в день (и это тоже, кстати, совсем немало).
Когда Минфин покупает иностранную валюту за рубли, это делает рубль слабее. Поэтому, как только вышли эти «прекрасные» новости, USD/RUB повысился до 72. Мог бы, кстати говоря, и больше, но… не на чем. Много у нас продавцов валюты.
А теперь небольшое сравнение. Есть еще одна страна, которая реально задыхается от притоков валюты. Это один из мировых high-tech центров – Израиль. Только Израиль продает не нефть и металлы, продукты химии, лес. Он в основном продает мозги.
Поступления настолько гигантские, что, как ни стараются израильтяне хоть немного ослабить шекель, ничего не получается. Курс шекеля за последние годы укрепился на 20-25%. Из-за этого страна дорогая. Из-за этого израильские экспортеры воют. Но ничего сделать нельзя. Еврейские мозги работают без остановки, принося казне новые миллиарды долларов.
Кстати, по уровню ЗВР на душу населения Израиль – на одном из первых мест в мире.
Недавно говорили о том, что Банк Израиля перестал скупать валюту. То есть для того, чтобы хоть немного ослабить стремительно укрепляющийся шекель, ЦБ Израиля закупил за первые 3 квартала этого года $28 млрд. Не помогло. И вместо того, чтобы, как Банк России, увеличить объём скупки валюты и продажи шекелей, ЦБ Израиля пошел на совершенно беспрецедентный шаг: он на какое-то время отказался от покупки валюты.
Отчасти – потому, что укрепление шекеля не остановить из-за возросших ставок по облигациям. Отчасти – потому, что инфляция в Израиле рекордная за 10 лет (2,5% за последние 12 месяцев), а крепкий шекель сделает импортные товары дешевле, и не даст инфляции разогнаться.
Израильские экспортеры буквально рыдают от крепкого шекеля, но ЦБ Израиля непреклонен. В результате шекель укрепился на 3,2% только за последний месяц.
Зачем наш Минфин пошел другим путем и начал увеличивать скупку валюты? Из-за бюджетного правила. Дешевый рубль повышает доходы от экспорта и, соответственно, наполняемость бюджета. Экспортеры получают выручку в долларах, и ее выгодно переводить в рубли по курсу 72 рубля за доллар, а не, например, 68.
Интересно получается. Вроде, мы активно боремся с инфляцией. Она, кстати, по последним данным, в октябре составила 8,1%. Боремся и боремся. Ставку тоже повышаем: авось через 3 квартала это как-то поможет. Но при этом Минфин покупает валюту и объёмы этих покупок все увеличивает, тем самым делая рубль слабее. Слабый рубль разгоняет инфляцию, так как дорожают импортные товары. (По аналогии, крепкий рубль – это дешевый импорт, поэтому и более низкая инфляция.)
Политики ЦБ и Минфина в отношении рубля противоречат друг другу.
ЦБ ставку повышает, что привлекает иностранный капитал и делает рубль крепче. Минфин начинает эти рубли продавать, чтобы отечественная валюта ослабла. Может, стоит уже как-то договориться двум организациям?
По словам нашей владычицы ставки и повелительницы финансовых морей, укрепление рубля на 10% вычитает из инфляции 0,5 п.п. Иными словами, влияние курса валюты на инфляцию ничтожно. У ЦБ даже есть исследование на эту тему.
Однако теория – теорией, а нынешняя ситуация абсолютно уникальна. В России очень дорожает продовольствие, и оно частично импортное. Или же отечественное, но использует те или иные импортные ингредиенты. Техника и оборудование – также. Даже если отечественные, все равно с изрядной долей импортных комплектующих и запчастей.
Если сейчас рубль будет слабеть, это может немного дополнительно разогнать инфляцию. А вот если бы наш Минфин дал рублю укрепиться, может, это бы помогло ослабить инфляционные ожидания. И особенно в продовольственной составляющей. Причем эффект может оказаться более быстрым, чем от повышения ставки. И гораздо более сильным, чем мы ожидаем.
И последнее. Все эти исследования, с которыми очень хотелось бы поспорить, не учитывают уникальности нынешней ситуации. А ситуация сейчас и правда уникальная.
Каким путем идти? Вопрос к регуляторам. Может, для начала хотя бы определимся с приоритетами?
А как у тебя кстати по еве?
Про коней на переправе я уже писал!
Типичный вариант КУКЛозагона:
СХЕМА:
Цель - Загон - Кидалово!
оставлю скрин на память))просто для красоты))
Вот еще новость. Она касается нас всех.
И в особенности тех, кто зарабатывает и часто выводит свои (кровные) с форекса.
Каким путем идти? Вопрос к регуляторам. Может, для начала хотя бы определимся с приоритетами?
КУКЛ все нарисовал!
Двойной аукцион, купили, продали!
Жди пару в 68.79 !!!
оставлю скрин на память))просто для красоты))
Мой оставь по рыжику ... Выше по ветке!
Мой оставь по рыжику ... Выше по ветке!
чтото не нашёл)
Мой оставь по рыжику ... Выше по ветке!
нашёл,твой тоже на память оставлю))
нашёл,твой тоже на память оставлю))
Ага...