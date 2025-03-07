FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 369

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Lesorub #:

КУКЛ не Фрайер...


А как у тебя кстати по еве?

 

Вот еще новость. Она касается нас всех.

И в особенности тех, кто зарабатывает и часто выводит свои (кровные) с форекса.


Минфин с 9 ноября увеличит объемы покупки валюты на 70%. Рубль, какая неожиданность :), от этой новости немного прогулялся на юг.

С 9 ноября по 6 декабря Минфин будет покупать валюту и золото на 25,9 млрд руб. в день. Это достаточно много. Для сравнения: сейчас Минфин покупает валюту на 15,1 млрд руб. в день (и это тоже, кстати, совсем немало).

Когда Минфин покупает иностранную валюту за рубли, это делает рубль слабее. Поэтому, как только вышли эти «прекрасные» новости, USD/RUB повысился до 72. Мог бы, кстати говоря, и больше, но… не на чем. Много у нас продавцов валюты.

А теперь небольшое сравнение. Есть еще одна страна, которая реально задыхается от притоков валюты. Это один из мировых high-tech центров – Израиль. Только Израиль продает не нефть и металлы, продукты химии, лес. Он в основном продает мозги.

Поступления настолько гигантские, что, как ни стараются израильтяне хоть немного ослабить шекель, ничего не получается. Курс шекеля за последние годы укрепился на 20-25%. Из-за этого страна дорогая. Из-за этого израильские экспортеры воют. Но ничего сделать нельзя. Еврейские мозги работают без остановки, принося казне новые миллиарды долларов.

Кстати, по уровню ЗВР на душу населения Израиль – на одном из первых мест в мире.

Недавно говорили о том, что Банк Израиля перестал скупать валюту. То есть для того, чтобы хоть немного ослабить стремительно укрепляющийся шекель, ЦБ Израиля закупил за первые 3 квартала этого года $28 млрд. Не помогло. И вместо того, чтобы, как Банк России, увеличить объём скупки валюты и продажи шекелей, ЦБ Израиля пошел на совершенно беспрецедентный шаг: он на какое-то время отказался от покупки валюты.

Отчасти – потому, что укрепление шекеля не остановить из-за возросших ставок по облигациям. Отчасти – потому, что инфляция в Израиле рекордная за 10 лет (2,5% за последние 12 месяцев), а крепкий шекель сделает импортные товары дешевле, и не даст инфляции разогнаться.

Израильские экспортеры буквально рыдают от крепкого шекеля, но ЦБ Израиля непреклонен. В результате шекель укрепился на 3,2% только за последний месяц.

Зачем наш Минфин пошел другим путем и начал увеличивать скупку валюты? Из-за бюджетного правила. Дешевый рубль повышает доходы от экспорта и, соответственно, наполняемость бюджета. Экспортеры получают выручку в долларах, и ее выгодно переводить в рубли по курсу 72 рубля за доллар, а не, например, 68.

Интересно получается. Вроде, мы активно боремся с инфляцией. Она, кстати, по последним данным, в октябре составила 8,1%. Боремся и боремся. Ставку тоже повышаем: авось через 3 квартала это как-то поможет. Но при этом Минфин покупает валюту и объёмы этих покупок все увеличивает, тем самым делая рубль слабее. Слабый рубль разгоняет инфляцию, так как дорожают импортные товары. (По аналогии, крепкий рубль – это дешевый импорт, поэтому и более низкая инфляция.)

Политики ЦБ и Минфина в отношении рубля противоречат друг другу.

ЦБ ставку повышает, что привлекает иностранный капитал и делает рубль крепче. Минфин начинает эти рубли продавать, чтобы отечественная валюта ослабла. Может, стоит уже как-то договориться двум организациям?

По словам нашей владычицы ставки и повелительницы финансовых морей, укрепление рубля на 10% вычитает из инфляции 0,5 п.п. Иными словами, влияние курса валюты на инфляцию ничтожно. У ЦБ даже есть исследование на эту тему.

Однако теория – теорией, а нынешняя ситуация абсолютно уникальна. В России очень дорожает продовольствие, и оно частично импортное. Или же отечественное, но использует те или иные импортные ингредиенты. Техника и оборудование – также. Даже если отечественные, все равно с изрядной долей импортных комплектующих и запчастей.

Если сейчас рубль будет слабеть, это может немного дополнительно разогнать инфляцию. А вот если бы наш Минфин дал рублю укрепиться, может, это бы помогло ослабить инфляционные ожидания. И особенно в продовольственной составляющей. Причем эффект может оказаться более быстрым, чем от повышения ставки. И гораздо более сильным, чем мы ожидаем.

И последнее. Все эти исследования, с которыми очень хотелось бы поспорить, не учитывают уникальности нынешней ситуации. А ситуация сейчас и правда уникальная.

Каким путем идти? Вопрос к регуляторам. Может, для начала хотя бы определимся с приоритетами?

 
Aleksandr Yakovlev #:

А как у тебя кстати по еве?

Про коней на переправе я уже писал!

 

Типичный вариант КУКЛозагона:

            СХЕМА:

Цель - Загон - Кидалово!

[Удален]  

оставлю скрин на память))просто для красоты))

 
Aleksandr Yakovlev #:

Вот еще новость. Она касается нас всех.

И в особенности тех, кто зарабатывает и часто выводит свои (кровные) с форекса.



Каким путем идти? Вопрос к регуляторам. Может, для начала хотя бы определимся с приоритетами?

КУКЛ все нарисовал!

Двойной аукцион, купили, продали!

Жди пару в 68.79 !!!

 
dryun777 #:

оставлю скрин на память))просто для красоты))

Мой оставь по рыжику ... Выше по ветке!

[Удален]  
Lesorub #:

Мой оставь по рыжику ... Выше по ветке!

чтото не нашёл)

[Удален]  
Lesorub #:

Мой оставь по рыжику ... Выше по ветке!

нашёл,твой тоже на память оставлю))

 
dryun777 #:

нашёл,твой тоже на память оставлю))

Ага...

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