FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 99

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Вроде как пытается - рвануть верх к 1.20490. ------------ рановато - но как бы, начало похожее

EURUSDDaily 1.20490  

 

На 1.2000 вероятно стоит мощный опцион. Защищают.

18_EURUSD

 

Вова узнал новое слово :-)

 
Maxim Kuznetsov:

Вова узнал новое слово :-)

Я сам в шоке от прочитанного :)

 
не могу не отметиться)
 
Vitaly Muzichenko:

Я сам в шоке от прочитанного :)

Последствие злоупотреблением алкоголя)

 
VVT:

Последствие злоупотреблением алкоголя)

вы просто Володю не знаете, мало видели 

обижать его не позволю тут
 

И снизу защищают)) Гы-гы.

19_EURUSD

 
Да, ладно...
 
Uladzimir Izerski:

И снизу защищают)) Гы-гы.

Ещё и слева защищают, видно что цена туда не идёт. Да, опцион - он такой :)

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