FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 99
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Вроде как пытается - рвануть верх к 1.20490. ------------ рановато - но как бы, начало похожее
На 1.2000 вероятно стоит мощный опцион. Защищают.
Вова узнал новое слово :-)
Вова узнал новое слово :-)
Я сам в шоке от прочитанного :)
Я сам в шоке от прочитанного :)
Последствие злоупотреблением алкоголя)
Последствие злоупотреблением алкоголя)
вы просто Володю не знаете, мало виделиобижать его не позволю тут
И снизу защищают)) Гы-гы.
И снизу защищают)) Гы-гы.
Ещё и слева защищают, видно что цена туда не идёт. Да, опцион - он такой :)