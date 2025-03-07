FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 380

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Vladimir Baskakov #:
Держи
ТР 30рр

я ж про биток писал,,ладно я уж без помощи взял))

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dryun777 #:

я ж про биток писал,,ладно я уж без помощи взял))

В казино не играю, поэтому крипта для детей
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Vladimir Baskakov #:
В казино не играю, поэтому крипта для детей

а почему бы не сыграть когда даёт??я тоже не лезу в крипту..но когда уверенность есть на доход вхожу..за три дня +8000$ ничё так игра))) 

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dryun777 #:

а почему бы не сыграть когда даёт??я тоже не лезу в крипту..но когда уверенность есть на доход вхожу..за три дня +8000$ ничё так игра))) 

На фантиках ты смелый, если бы торговал на реале, штанишки были бы мокрыми уже
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Vladimir Baskakov #:
Selllll

сел???ой даже так))

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dryun777 #:

сел???ой даже так))

Я не ошибаюсь
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Vladimir Baskakov #:
На фантиках ты смелый, если бы торговал на реале, штанишки были бы мокрыми уже

я тебе не буду скидывать скрин моего счёта...ты не переживёшь,в себя уйдёшь..не хочу быть повинным,если с тобой чтото случится)))

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Vladimir Baskakov #:
Я не ошибаюсь

ну да по 0.01 лоту то брать)))найди денег,попроси меня хорошенько ..может и подскажу пару раз))заработаешь чуть

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dryun777 #:

ну да по 0.01 лоту то брать)))найди денег,попроси меня хорошенько ..может и подскажу пару раз))заработаешь чуть

Малыш у тебя ничего нет, это 100%, тут таких голоштанных полно было. Спокойно ждущие прибыль
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ой а куда это мы пошли))))))))))))))даже я ошибаюсь!все ошибаются!!!

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