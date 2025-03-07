FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 380
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Держи
я ж про биток писал,,ладно я уж без помощи взял))
я ж про биток писал,,ладно я уж без помощи взял))
В казино не играю, поэтому крипта для детей
а почему бы не сыграть когда даёт??я тоже не лезу в крипту..но когда уверенность есть на доход вхожу..за три дня +8000$ ничё так игра)))
а почему бы не сыграть когда даёт??я тоже не лезу в крипту..но когда уверенность есть на доход вхожу..за три дня +8000$ ничё так игра)))
Selllll
сел???ой даже так))
сел???ой даже так))
На фантиках ты смелый, если бы торговал на реале, штанишки были бы мокрыми уже
я тебе не буду скидывать скрин моего счёта...ты не переживёшь,в себя уйдёшь..не хочу быть повинным,если с тобой чтото случится)))
Я не ошибаюсь
ну да по 0.01 лоту то брать)))найди денег,попроси меня хорошенько ..может и подскажу пару раз))заработаешь чуть
ну да по 0.01 лоту то брать)))найди денег,попроси меня хорошенько ..может и подскажу пару раз))заработаешь чуть
ой а куда это мы пошли))))))))))))))даже я ошибаюсь!все ошибаются!!!