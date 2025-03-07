FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 218
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Куда я слинял. На месте я)))
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021
Aleksandr Yakovlev, 2021.09.22 18:10Ладно, хватит на сегодня, позакрывал все.
Так это аж позавчера было. Сейчас уже набраны позиции.
Пора и мне, фиксить по малу...
Кто в Горах сидит, вход в личный кабинет есть??? Сайт рабочий???
AUD\USD-H2 --------- ну я затарился - как всегда наверное, пойдёт против меня.