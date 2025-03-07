FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 218

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Aleksandr Yakovlev #:

Куда я слинял. На месте я)))

 
Renat Akhtyamov #:
?

Так это аж позавчера было. Сейчас уже набраны позиции.

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зря думаю луня взял..стоит как вкопанный..не хочет двигатся))валить надо с него
 

Пора и мне, фиксить по малу...



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тоже закрыл всё..фунт франк открыл,на понедельник.ещё бакс раунд  надо взять,для разнообразия)))
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и на пасашок на пару часиков)))
Файлы:
Screenshot_3.jpg  73 kb
 
Тут йена не пролетала?  ;)
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Кажется падение австралийца не закончилось,перезаходить надо🤔
 

Кто в Горах сидит, вход в личный кабинет есть??? Сайт рабочий???

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AUD\USD-H2          --------- ну я затарился - как всегда наверное, пойдёт против меня.

AUDUSDH2 XX 

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