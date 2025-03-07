FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 224
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он у меня в комплексе с другими индикаторами - я на него ориентируюсь когда он пересекает "Coral" Индикатор Оригинал здесь https://www.mql5.com/ru/code/22496
да спасибо тоже смотрю на него... но и с дрынами Лесоруба трудно спорить... ))) еще хотел сказать, что согласен с твоим прогнозом ена на 116, если так будет и дальше лететь белым лебедем черного цвета по 2000 за неделю, то за неделю наверняка долетит...извиняюсь ТФ Н4 попутал с Н1 трое суток поднималась ена...))
да спасибо тоже смотрю на него... но и с дрынами Лесоруба трудно спорить... ))) еще хотел сказать, что согласен с твоим прогнозом ена на 116, если так будет и дальше лететь белым лебедем черного цвета по 2000 за день, то за неделю наверняка долетит...
с лесорубом не спорю. у каждого своё виденье и вполне можно работать в обе стороны, смотря на каком тайм работаем и у каждого своя техника торговли.
Вот интересно: власть в Германии переменилась, а рынки молчат...это ли не черный лебедь, и куда теперь этот паровоз потянет всю Европу... в Америку или в другую сторону или так и будет плестись своей проторенной дорогой толерантности и процветания...))
теперь мамы Меркель не будет - некому и утихомиривать будет левацкие настроения, Америка хаос масла добавит в огонь и всё полетит в тар тарары...
USD\JPY-Weekly -------- вижу её здесь 116.389
USD\JPY-Daily
USD\JPY-H4 ------ возможное развитие по паре
USD\CAD-H2 ----------------- сегодня хочет сюда 1.25852
USD\CAD-H4 --------- забыл как индикатор называется - он то и показывает на 4часовом этот уровень
во нашёл название Оригинал здесь https://www.mql5.com/ja/code/13910
USD\CAD-H2 ---------- проверю на реале - как прогноз отработает
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16.54 ----------------- пока всё идёт по плану
17.20 ------------- по общей прибыли можно даже закрываться
USD\JPY-H4 ------ возможное развитие по паре
Там выше попутал ТФ смотрел на Н4, а думал что Н1 так то ена за 3 дня взлетела, конечно какая -то коррекция должна быть... сбить стопы тральщиков...)) но все равно тоже думаю выше пойдет...доллар слабеет, нефть дорожает, газ тем более охрименно подорожал, тут бабушка на двое сказала - все могут дружно рухнуть... в тихую гавань в йену...
Там выше попутал ТФ смотрел на Н4, а думал что Н1 так то ена за 3 дня взлетела, конечно какая -то коррекция должна быть... сбить стопы тральщиков...)) но все равно тоже думаю выше пойдет...доллар слабеет, нефть дорожает, газ тем более охрименно подорожал, тут бабушка на двое сказала - все могут дружно рухнуть... в тихую гавань в йену...
Всем участникам ветки, большой привет.