FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 224

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SanAlex #:

он у меня в комплексе с другими индикаторами - я на него ориентируюсь когда он пересекает "Coral" Индикатор  Оригинал здесь  https://www.mql5.com/ru/code/22496 

да спасибо тоже смотрю на него... но и с дрынами Лесоруба трудно спорить... ))) еще хотел сказать, что согласен с твоим прогнозом ена на 116, если так будет и дальше лететь белым лебедем черного цвета по 2000 за неделю, то за неделю наверняка долетит...

извиняюсь ТФ Н4  попутал с Н1 трое суток поднималась ена...))
[Удален]  
Сергей Криушин #:

да спасибо тоже смотрю на него... но и с дрынами Лесоруба трудно спорить... ))) еще хотел сказать, что согласен с твоим прогнозом ена на 116, если так будет и дальше лететь белым лебедем черного цвета по 2000 за день, то за неделю наверняка долетит...

с лесорубом не спорю. у каждого своё виденье и вполне можно работать в обе стороны, смотря на каком тайм работаем и у каждого своя техника торговли.

 

Вот интересно: власть в Германии переменилась, а рынки молчат...это ли не черный лебедь, и куда теперь этот паровоз потянет всю Европу... в Америку или в другую сторону или так и будет плестись своей проторенной дорогой толерантности и процветания...))

теперь мамы Меркель не будет - некому и утихомиривать будет левацкие настроения, Америка хаос масла добавит в огонь и всё полетит в тар тарары...

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SanAlex #:

USD\JPY-Weekly       -------- вижу её здесь 116.389

USD\JPY-Daily


USD\JPY-H4                                      ------ возможное развитие по паре 

USDJPYH4 110.180

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SanAlex #:

USD\CAD-H2           ----------------- сегодня хочет сюда 1.25852

USD\CAD-H4           --------- забыл как индикатор называется - он то и показывает на 4часовом этот уровень 

во нашёл название  Оригинал здесь  https://www.mql5.com/ja/code/13910 


USD\CAD-H2       ---------- проверю на реале - как прогноз отработает 

USDCADH2 ччч

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16.54   -----------------  пока всё идёт по плану

USDCADH2 222

17.20  -------------  по общей прибыли можно даже закрываться 

USDCADH2 444

 
SanAlex #:

USD\JPY-H4                                      ------ возможное развитие по паре 


Там выше попутал ТФ смотрел на Н4, а думал что Н1 так то ена за 3 дня взлетела, конечно какая -то коррекция должна быть... сбить стопы тральщиков...)) но все равно тоже думаю выше пойдет...доллар слабеет, нефть дорожает, газ тем более охрименно подорожал, тут бабушка на двое сказала - все могут дружно рухнуть... в тихую гавань в йену...

[Удален]  
Лунь селл,26.161 думаю дойдёт
[Удален]  
Сергей Криушин #:

Там выше попутал ТФ смотрел на Н4, а думал что Н1 так то ена за 3 дня взлетела, конечно какая -то коррекция должна быть... сбить стопы тральщиков...)) но все равно тоже думаю выше пойдет...доллар слабеет, нефть дорожает, газ тем более охрименно подорожал, тут бабушка на двое сказала - все могут дружно рухнуть... в тихую гавань в йену...

Нефть дорожает только на прогнозе аналитиков,,всегда так,один ляпнет и толпа поддержит)))щас всё успокоится и в обраточку встанем!)
 
Всем участникам ветки, большой привет.
 
Aleksandr Yakovlev #:
Всем участникам ветки, большой привет.
Здравия желаю)
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