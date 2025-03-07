FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 266

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закрыл))
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dryun777 #:
закрыл))
Кроме фунта))
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Видали,как кукл рынком манипулирует?? может быть крутое пике вниз🤣
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Фунта тоже закрыл
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Лесоруб, может ты и прав насчёт кукла,и он существует)))а сейчас сел на фунт))
 
dryun777 #:
Лесоруб, может ты и прав насчёт кукла,и он существует)) )а сейчас сел на фунт))

Еще хай не отработали, выше есть цель Фунта с Н4 ТР 1.3645 ...

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Lesorub #:

Еще хай не отработали, выше есть цель Фунта с Н4 ТР 1.3645 ...

Взял уже))) подожду
 
dryun777 #:
Взял уже)))подожду

Отлично!


 

Верха забрали...



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Нихрена се))) чё я проспал то? Что за движуха?)))
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