FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 266
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закрыл))
Лесоруб, может ты и прав насчёт кукла,и он существует)) )а сейчас сел на фунт))
Еще хай не отработали, выше есть цель Фунта с Н4 ТР 1.3645 ...
Еще хай не отработали, выше есть цель Фунта с Н4 ТР 1.3645 ...
Взял уже)))подожду
Отлично!
Верха забрали...