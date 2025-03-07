FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 347
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Из одного терминала надо выйти из MQL.community и зайти под другим именем.
от этого рейтинг не меняется, у него разный рейтинг - два акка
Из одного терминала надо выйти из MQL.community и зайти под другим именем.
а ты думаешь я так не пробовал?!я сам не пойму почему так происходит и бросил эту затею,смирился уже)
Bitcoin-H1 ------ целит к 63270.29
Bitcoin-H4
Я глобальный низ невижу на "Битке", откупаю, но не сразу.
Я глобальный низ невижу на "Битке", откупаю, но не сразу.
Bitcoin-H1 ----- если отсюда 60121.99 не начнёт разворот - пойдёт хорошо вниз
чтобы был граааль, нужна хорошая флэтовая стратегия
Прикольно. Сказал, как отрезал. Гениально просто.
А вот весь расклад на Евре:
Если еще и ставку поднимут, то точно так и будет... а всё к тому и идет...Амеры хорошо подрастают, их сам черт не берет, несмотря на БЛМ овский коммунизм для малоимущих... заходят берут, что подороже целый мешок и спокойно уходят... да у нас тоже самое в супермаркетах, только стараются незаметно свистнуть водку в основном... всегда на водку не хватает...)))
потому и травится народ метанолом...самогон разучились гнать что ли, тем более теперь свобода... гони сколько влезет...
Bitcoin-H1 ----- если отсюда 60121.99 не начнёт разворот - пойдёт хорошо вниз
Да наверно долбанут по нему, чтобы всех самоуверенных быков завалить, сам тоже на север стою, потому как думаю сегодня крупняка нет, чтобы круто валить... хотя кто его знает, если автоматы роботы работают, им то похеру куда прибыль собирать... запас держу все равно на рывок на 4000 пп...