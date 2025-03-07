FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 442

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Renat Akhtyamov #:

это судьба ;)

у тебя тоже был и сплыл...

Он на корреляции
 
Renat Akhtyamov #:

это судьба ;)

у тебя тоже был и сплыл...

У меня не было, а те 2 что были - там тестовый робот, и сигнал открывал только для сбора статистики по сделкам, потому что за ним не уследить.

Сигнал с ручной торговлей открывать не имеет смысла, все свои сделки и так помнишь.

 

Киви:      


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Уверенно покупаем
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Aleksandr Yakovlev #:

Да ладно тебе. Пусть старается.

За многие годы я в первые увидел в его речах не прикрытый восторг.

Бро, куда пропал?
 

смертельное дуновение ковида продолжается по всему миру... страны опять уходят в глухую оборону идет глубокое падение всех акций и облигаций... 


Сегодня рынок вновь всколыхнули страхи насчет коронавируса. Инвесторы опасаются, что новый штамм – B. 1.1.529 – может нивелировать многомесячные усилия по восстановлению экономики и спасению жизней. Власти ЮАР сообщили, что рассматривают возможность введения санитарных ограничений для сдерживания его распространения. По словам ученых, у штамма много мутаций, из-за которых он может быть более заразным и избегать часть иммунной защиты от перенесенной болезни или вакцины.

"Пока Covid вновь на повестке дня", – говорит Такео Камай, директор по исполнительным услугам в токийском офисе CLSA.

В число стран, наложивших ограничение на поездки из Южной Африки, входят Великобритания, Израиль и Сингапур. Акции Delta Air Lines, United Airlines и American Airlines Group теряют от 7% и более. Акции круизных компаний, например Royal Caribbean Group, тоже пострадали.

Международные фондовые рынки сегодня упали. Потери несут туристический сектор, индустрия развлечений, банковский сектор и нефтегазовая промышленность – все те отрасли, которые пострадали во время предыдущих экономических потрясений, вызванных пандемией. В результате индекс Stoxx Europe 600 упал на 2,6% и рискует завершить день с самыми сильными однодневными потерями в этом году. Акции круизной компании Carnival потеряли 13%, а бумаги International Consolidated Airlines Group, владельца авиаперевозчика British Airways, подешевели на 11%.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе гонконгский индекс Hang Seng потерял 2,7%, а японский Nikkei 225 упал на 2,5%. Китайский индекс Shanghai Composite снизился на 0,6%. Японская иена, которая обычно укрепляется во времена рыночной напряженности, выросла по отношению к доллару.


Авторы Quentin Webb, quentin.webb@wsj.com, Joe Wallace, joe.wallace@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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Сергей Криушин #:

смертельное дуновение ковида продолжается по всему миру... страны опять уходят в глухую оборону идет глубокое падение всех акций и облигаций... 


Сегодня рынок вновь всколыхнули страхи насчет коронавируса. Инвесторы опасаются, что новый штамм – B. 1.1.529 – может нивелировать многомесячные усилия по восстановлению экономики и спасению жизней. Власти ЮАР сообщили, что рассматривают возможность введения санитарных ограничений для сдерживания его распространения. По словам ученых, у штамма много мутаций, из-за которых он может быть более заразным и избегать часть иммунной защиты от перенесенной болезни или вакцины.

"Пока Covid вновь на повестке дня", – говорит Такео Камай, директор по исполнительным услугам в токийском офисе CLSA.

В число стран, наложивших ограничение на поездки из Южной Африки, входят Великобритания, Израиль и Сингапур. Акции Delta Air Lines, United Airlines и American Airlines Group теряют от 7% и более. Акции круизных компаний, например Royal Caribbean Group, тоже пострадали.

Международные фондовые рынки сегодня упали. Потери несут туристический сектор, индустрия развлечений, банковский сектор и нефтегазовая промышленность – все те отрасли, которые пострадали во время предыдущих экономических потрясений, вызванных пандемией. В результате индекс Stoxx Europe 600 упал на 2,6% и рискует завершить день с самыми сильными однодневными потерями в этом году. Акции круизной компании Carnival потеряли 13%, а бумаги International Consolidated Airlines Group, владельца авиаперевозчика British Airways, подешевели на 11%.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе гонконгский индекс Hang Seng потерял 2,7%, а японский Nikkei 225 упал на 2,5%. Китайский индекс Shanghai Composite снизился на 0,6%. Японская иена, которая обычно укрепляется во времена рыночной напряженности, выросла по отношению к доллару.

Ну твоей десятитысячной пенсии ничего не угрожает, спи спокойно
 
Vladimir Baskakov #:
Ну твоей десятитысячной пенсии ничего не угрожает, спи спокойно

Пошел ты...  мастер бла бла флуда... без сопливых разберемся какая моя пенсия... тебя не касается... ты свои сопли мотай на кулачок и не влезай в мою душу... сколь не химич со своим дешевым фокусом вводом и выводом всё равно подписчиков ноль... трейдуны сразу видят твою дешевую хитрость...)))))

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Сергей Криушин #:

Пошел ты...  мастер бла бла флуда... без сопливых разберемся какая моя пенсия... тебя не касается... ты свои сопли мотай на кулачок и не влезай в мою душу... сколь не химич со своим дешевым фокусом вводом и выводом всё равно подписчиков ноль... трейдуны сразу видят твою дешевую хитрость...)))))

Переходи на чай
 
Vladimir Baskakov #:
Переходи на чай

чай не помогает... только водка... лучшее средство от таких как ты флудеров понтеров... с тобой уже никаких нервов не хватает... послал бы я тебя как жирик... на три буквы ...св*** него*** эго***... да забанят навеки... а я еще жить хочу...)))))

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