FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 442
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это судьба ;)
у тебя тоже был и сплыл...
это судьба ;)
у тебя тоже был и сплыл...
У меня не было, а те 2 что были - там тестовый робот, и сигнал открывал только для сбора статистики по сделкам, потому что за ним не уследить.
Сигнал с ручной торговлей открывать не имеет смысла, все свои сделки и так помнишь.
Киви:
Да ладно тебе. Пусть старается.
За многие годы я в первые увидел в его речах не прикрытый восторг.
смертельное дуновение ковида продолжается по всему миру... страны опять уходят в глухую оборону идет глубокое падение всех акций и облигаций...
Сегодня рынок вновь всколыхнули страхи насчет коронавируса. Инвесторы опасаются, что новый штамм – B. 1.1.529 – может нивелировать многомесячные усилия по восстановлению экономики и спасению жизней. Власти ЮАР сообщили, что рассматривают возможность введения санитарных ограничений для сдерживания его распространения. По словам ученых, у штамма много мутаций, из-за которых он может быть более заразным и избегать часть иммунной защиты от перенесенной болезни или вакцины.
"Пока Covid вновь на повестке дня", – говорит Такео Камай, директор по исполнительным услугам в токийском офисе CLSA.
В число стран, наложивших ограничение на поездки из Южной Африки, входят Великобритания, Израиль и Сингапур. Акции Delta Air Lines, United Airlines и American Airlines Group теряют от 7% и более. Акции круизных компаний, например Royal Caribbean Group, тоже пострадали.
Международные фондовые рынки сегодня упали. Потери несут туристический сектор, индустрия развлечений, банковский сектор и нефтегазовая промышленность – все те отрасли, которые пострадали во время предыдущих экономических потрясений, вызванных пандемией. В результате индекс Stoxx Europe 600 упал на 2,6% и рискует завершить день с самыми сильными однодневными потерями в этом году. Акции круизной компании Carnival потеряли 13%, а бумаги International Consolidated Airlines Group, владельца авиаперевозчика British Airways, подешевели на 11%.
В Азиатско-Тихоокеанском регионе гонконгский индекс Hang Seng потерял 2,7%, а японский Nikkei 225 упал на 2,5%. Китайский индекс Shanghai Composite снизился на 0,6%. Японская иена, которая обычно укрепляется во времена рыночной напряженности, выросла по отношению к доллару.
Авторы Quentin Webb, quentin.webb@wsj.com, Joe Wallace, joe.wallace@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz
смертельное дуновение ковида продолжается по всему миру... страны опять уходят в глухую оборону идет глубокое падение всех акций и облигаций...
Сегодня рынок вновь всколыхнули страхи насчет коронавируса. Инвесторы опасаются, что новый штамм – B. 1.1.529 – может нивелировать многомесячные усилия по восстановлению экономики и спасению жизней. Власти ЮАР сообщили, что рассматривают возможность введения санитарных ограничений для сдерживания его распространения. По словам ученых, у штамма много мутаций, из-за которых он может быть более заразным и избегать часть иммунной защиты от перенесенной болезни или вакцины.
"Пока Covid вновь на повестке дня", – говорит Такео Камай, директор по исполнительным услугам в токийском офисе CLSA.
В число стран, наложивших ограничение на поездки из Южной Африки, входят Великобритания, Израиль и Сингапур. Акции Delta Air Lines, United Airlines и American Airlines Group теряют от 7% и более. Акции круизных компаний, например Royal Caribbean Group, тоже пострадали.
Международные фондовые рынки сегодня упали. Потери несут туристический сектор, индустрия развлечений, банковский сектор и нефтегазовая промышленность – все те отрасли, которые пострадали во время предыдущих экономических потрясений, вызванных пандемией. В результате индекс Stoxx Europe 600 упал на 2,6% и рискует завершить день с самыми сильными однодневными потерями в этом году. Акции круизной компании Carnival потеряли 13%, а бумаги International Consolidated Airlines Group, владельца авиаперевозчика British Airways, подешевели на 11%.
В Азиатско-Тихоокеанском регионе гонконгский индекс Hang Seng потерял 2,7%, а японский Nikkei 225 упал на 2,5%. Китайский индекс Shanghai Composite снизился на 0,6%. Японская иена, которая обычно укрепляется во времена рыночной напряженности, выросла по отношению к доллару.
Ну твоей десятитысячной пенсии ничего не угрожает, спи спокойно
Пошел ты... мастер бла бла флуда... без сопливых разберемся какая моя пенсия... тебя не касается... ты свои сопли мотай на кулачок и не влезай в мою душу... сколь не химич со своим дешевым фокусом вводом и выводом всё равно подписчиков ноль... трейдуны сразу видят твою дешевую хитрость...)))))
Пошел ты... мастер бла бла флуда... без сопливых разберемся какая моя пенсия... тебя не касается... ты свои сопли мотай на кулачок и не влезай в мою душу... сколь не химич со своим дешевым фокусом вводом и выводом всё равно подписчиков ноль... трейдуны сразу видят твою дешевую хитрость...)))))
Переходи на чай
чай не помогает... только водка... лучшее средство от таких как ты флудеров понтеров... с тобой уже никаких нервов не хватает... послал бы я тебя как жирик... на три буквы ...св*** него*** эго***... да забанят навеки... а я еще жить хочу...)))))