FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 287

Новый комментарий
[Удален]  
MakarFX #:

Билд 1340 - есть сигналы

билд 1350 - нет сигналов

1350 стоит

 
MakarFX #:

Билд 1340 - есть сигналы

билд 1350 - нет сигналов

а так?


 
Vladimir Baskakov #:

Естественно

Я писал не тебе, а Vitaly Muzichenko
[Удален]  
Vitaly Muzichenko #:

а так?


Открывает Терминал, после Маркет идет Статьи

 
MakarFX #:

 

 
Vitaly Muzichenko #:

 

   

 
MakarFX #:

Да, действительно, настроек не нашёл, но у меня вкладка есть по-умолчанию

 

Похоже это мутки брокеров...

У Мета все есть


 
MakarFX #:

Похоже это мутки брокеров...

У Мета все есть

Предостерегают своих юзеров от слива :)

У меня терминал не от мета

[Удален]  
Зашел на счет Герчика, все появилось. Даа, не доверяют Сигналам не доверяют
1...280281282283284285286287288289290291292293294...476
Новый комментарий