FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 287
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Билд 1340 - есть сигналы
билд 1350 - нет сигналов
1350 стоит
Билд 1340 - есть сигналы
билд 1350 - нет сигналов
а так?
Естественно
а так?
Открывает Терминал, после Маркет идет Статьи
Да, действительно, настроек не нашёл, но у меня вкладка есть по-умолчанию
Похоже это мутки брокеров...
У Мета все есть
Похоже это мутки брокеров...
У Мета все есть
Предостерегают своих юзеров от слива :)
У меня терминал не от мета