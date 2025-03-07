FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 334
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по ходу теперь поддержка здесь..толко встал как вкопанный блин
Это ложный пробой)))
Это ложный пробой)))
вот ауди меня ща насадила нормально)))пробой так пробой))
GBP\USD-M30 ----- всею минуту, вижу такое развития события - 1.37106
GBP\USD-M30 ------ ещё чуток и буду ловить верх
ауди..похоже селл долгий намечается
Часть закрыл. Остальное пусть висит дальше в расчете на дальнейшее движение.
Это да , жаль не сбудется как всегда
Кто бы говорил. Мой скрин 3152. Прогноз и следствие.
Кто бы говорил. Мой скрин 3152. Прогноз и следствие.
Саша, БезКакова забанили)
Но он же может при этом читать?
Но он же может при этом читать?