FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 334

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dryun777 #:

по ходу теперь поддержка здесь..толко встал как вкопанный блин

Это ложный пробой)))

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Aleksandr Yakovlev #:

Это ложный пробой)))

вот ауди меня ща насадила нормально)))пробой так пробой))

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SanAlex  2021.10.27 07:01      RU

GBP\USD-M30              ----- всею минуту, вижу такое развития события     - 1.37106

GBPUSDM30 1.37106


GBP\USD-M30     ------   ещё чуток и буду ловить верх 

GBPUSDM30

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ауди..похоже селл долгий намечается

 

Часть закрыл. Остальное пусть висит дальше в расчете на дальнейшее движение.


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Фунт франк отскок,можно на бае несколько пунктов)
 
Vladimir Baskakov #:
Это да , жаль не сбудется как всегда

Кто бы говорил. Мой скрин 3152. Прогноз и следствие.


 
Aleksandr Yakovlev #:

Кто бы говорил. Мой скрин 3152. Прогноз и следствие.


Саша, БезКакова забанили)
 
MakarFX #:
Саша, БезКакова забанили)

Но он же может при этом читать?

 
Aleksandr Yakovlev #:

Но он же может при этом читать?

Да, и читать и слюни пускать)
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