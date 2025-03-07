FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 345
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Интересненько. Ладно. Пикируем дальше.
канада франк кажется скупка началась
Если евра пройдёт еще 80 пунктов за несколько часов до закрытия рынков, я убью её
По мне так лучше падает до 1,11700
eurjpy sell.gbpchf/usdchf buy до следующей недели оставляю
чето я не понял, а это кто такой?
чето я не понял, а это кто такой?
в смысле?
audnzd гдето неделя осталась до цели
EUR\JPY-Daily - направилась к 130.328