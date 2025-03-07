FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 345

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Интересненько. Ладно. Пикируем дальше.


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канада франк кажется скупка началась

 
Если евра пройдёт еще 80 пунктов за несколько часов до закрытия рынков, я убью её
 
Ivan Butko #:
Если евра пройдёт еще 80 пунктов за несколько часов до закрытия рынков, я убью её

По мне так лучше падает до 1,11700

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eurjpy sell.gbpchf/usdchf buy до следующей недели  оставляю
 
dryun777 #:
eurjpy sell.gbpchf/usdchf buy до следующей недели  оставляю

чето я не понял, а это кто такой? 


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Sergey Lazarenko #:

чето я не понял, а это кто такой? 


в смысле?

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фунт 
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audnzd гдето неделя  осталась до цели

 

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EUR\JPY-Daily       - направилась к 130.328

EURJPYDaily 130.328

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