FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 466
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GBP\USD-H1 Цель 1.33180 ----> про тестем - Неужели Индикаторы перестали работать?!
GBP\USD-H1 Цель 1.33180 ----> про тестем - Неужели Индикаторы перестали работать?!
Продавай уже
не, у меня и робот хочет верх.
не, у меня и робот хочет верх.
Зря
GBP\USD-M1 робот тебя услышал. - и не стал рисковать.
GBP\USD-H1 Цель 1.33180 ----> про тестем - Неужели Индикаторы перестали работать?!
GBP\USD-H1 работают! -всё в точку, цель достигнута
USD_CAD , H-3 - образован канал достигнут уровень 2950 , пара торгуется в области 2835 ( баланс) , M-30 , при этом достигнута коррекция 61.8 фибо ( в движении 2761 - 2962 ) , S\R 2880 и 2790 , target 2930 и 2745 .
Прогноз по вариантам развития , а) пара достигла уровня и до конца года в локальном флете ( наполнение канала ) . в) достигнут уровень с целью "сброса" объёма , подразумевая более широкий диапазон движении .
Эх, Форекс, Форекс! Прибыльная тема!
Отличный путь миллионером стать!
…Окончив курсы, поиграв на демо,
Я, вроде, что-то начал понимать.
Потом был слив. И я засел за книжки:
Фундамент, Швагер… Элдер — «Как играть…»
Лет через пять наметились подвижки:
Я, вроде, что-то начал понимать.
Но профит всякий раз съедали лоси.
Ну как же этот рынок предсказать??!!..
Стохастик, RSI… Лет через восемь
Я, вроде, что-то начал понимать.
А миллиона нет и не бывало,
Стохастик врёт, откатов не поймать…
Я сел за управленье капиталом
И, вроде, что-то начал понимать.
Я рынок изучал. А время мчалось —
Мне нынче стукнет восемьдесят пять.
Как жаль, что мало времени осталось:
Я, вроде, что-то начал понимать.
Всех С Новым Годом поздравляю!!!
Оставляйте свои прогнозы.
вот что значит соблюдение риска!
молодец!
Мои мысли и сделка по BCHUSD
GBP\USD-H1 Цель 1.34943 три уровня нижних = лучшие точки для входа. -Если бар закрепится ниже самой нижней (iMA-144), лучше не рисковать.