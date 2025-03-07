FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 466

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GBP\USD-H1          Цель 1.33180  ---->       про тестем - Неужели Индикаторы перестали работать?!

GBPUSDH1 1.33180
 

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SanAlex #:

GBP\USD-H1          Цель 1.33180  ---->       про тестем - Неужели Индикаторы перестали работать?!


 

Продавай уже
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Vladimir Baskakov #:
Продавай уже

не, у меня и робот хочет верх.

GBPUSDH1

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SanAlex #:

не, у меня и робот хочет верх.


Зря
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Vladimir Baskakov #:
Зря

GBP\USD-M1       робот тебя услышал.  - и не стал рисковать.

GBPUSDM1

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SanAlex #:

GBP\USD-H1          Цель 1.33180  ---->       про тестем - Неужели Индикаторы перестали работать?!

GBP\USD-H1           работают! -всё в точку, цель достигнута 

GBPUSDH1 3

 

    

   USD_CAD  , H-3 - образован канал достигнут  уровень 2950 ,  пара торгуется в области 2835 ( баланс) , M-30 , при этом достигнута коррекция 61.8 фибо ( в движении 2761 - 2962 ) , S\R 2880  и 2790 , target 2930 и 2745 .

  Прогноз по вариантам развития , а) пара достигла уровня и  до конца  года  в локальном флете ( наполнение канала ) . в) достигнут уровень с целью "сброса" объёма , подразумевая более широкий диапазон движении .


  

  

 
Aleksandr Yakovlev:

Эх, Форекс, Форекс! Прибыльная тема!

Отличный путь миллионером стать!

…Окончив курсы, поиграв на демо,

Я, вроде, что-то начал понимать.

Потом был слив. И я засел за книжки:

Фундамент, Швагер… Элдер — «Как играть…»

Лет через пять наметились подвижки:

Я, вроде, что-то начал понимать.

Но профит всякий раз съедали лоси.

Ну как же этот рынок предсказать??!!..

Стохастик, RSI… Лет через восемь

Я, вроде, что-то начал понимать.

А миллиона нет и не бывало,

Стохастик врёт, откатов не поймать…

Я сел за управленье капиталом

И, вроде, что-то начал понимать.

Я рынок изучал. А время мчалось —

Мне нынче стукнет восемьдесят пять.

Как жаль, что мало времени осталось:

Я, вроде, что-то начал понимать.


Всех С Новым Годом поздравляю!!!

Оставляйте свои прогнозы.

вот что значит соблюдение риска!

молодец!

 

Мои мысли и сделка по BCHUSD


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GBP\USD-H1             Цель 1.34943  три уровня нижних = лучшие точки для входа. -Если бар закрепится ниже самой нижней (iMA-144), лучше не рисковать.

GBPUSDH1 1.34943


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