FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 202

Новый комментарий
 

Я тут тему еще создал))))))))))))

Может заинтересует)))))))))))))

https://www.mql5.com/ru/forum/378135

ПРОЗРЕНИЕ
ПРОЗРЕНИЕ
  • 2021.09.21
  • www.mql5.com
Вот интересно, а у кого ни будь было такое? Сидишь ты сидишь и БАЦ, прозрение пришо как цена движется...
 

Еня согласно Плана:


Щас фиксация и набор баев...


 
Lesorub #:

Еня согласно Плана:


Щас фиксация и набор баев...

Не торопись с закрытием.


[Удален]  
Lesorub #:

Еня согласно Плана:


Щас фиксация и набор баев...

а у меня фунт еня не по плану..тупанул нормально   и наверное жирного прижирного лося резать буду)))

Файлы:
Screenshot_1.jpg  53 kb
 
Aleksandr Yakovlev #:

Не торопись с закрытием.


Мне больше по душе так!


 
Lesorub #:

Мне больше по душе так!


Лес, я не спорю с тобой. Знаю, ты вроде опытный торгаш.

Так же знаешь, что ева и ена ходят противоположно.(часто)

Ева у тебя бай...............

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

Не торопись с закрытием.


эта пара уже ниже не пойдёт..ну скорей всего)))

 
dryun777 #:

эта пара уже ниже не пойдёт..ну скорей всего)))

Посмотри последние 20 страниц этой ветки  и прочитай, что я говорил на счет евы, ены, фунт франка и т.д.

И потом говори "СКОРЕЕ ВСЕГО"

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

Посмотри последние 20 страниц этой ветки  и прочитай, что я говорил на счет евы, ены, фунт франка и т.д.

И потом говори "СКОРЕЕ ВСЕГО"

посмотрю)))я  то эту пару даже заранее взял)

[Удален]  
а фунта наверное на 36 ждать придётся!
Файлы:
Screenshot_2.jpg  73 kb
1...195196197198199200201202203204205206207208209...476
Новый комментарий