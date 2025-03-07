FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 202
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я тут тему еще создал))))))))))))
Может заинтересует)))))))))))))
https://www.mql5.com/ru/forum/378135
Еня согласно Плана:
Щас фиксация и набор баев...
Еня согласно Плана:
Щас фиксация и набор баев...
Не торопись с закрытием.
Еня согласно Плана:
Щас фиксация и набор баев...
а у меня фунт еня не по плану..тупанул нормально и наверное жирного прижирного лося резать буду)))
Не торопись с закрытием.
Мне больше по душе так!
Мне больше по душе так!
Лес, я не спорю с тобой. Знаю, ты вроде опытный торгаш.
Так же знаешь, что ева и ена ходят противоположно.(часто)
Ева у тебя бай...............
Не торопись с закрытием.
эта пара уже ниже не пойдёт..ну скорей всего)))
эта пара уже ниже не пойдёт..ну скорей всего)))
Посмотри последние 20 страниц этой ветки и прочитай, что я говорил на счет евы, ены, фунт франка и т.д.
И потом говори "СКОРЕЕ ВСЕГО"
Посмотри последние 20 страниц этой ветки и прочитай, что я говорил на счет евы, ены, фунт франка и т.д.
И потом говори "СКОРЕЕ ВСЕГО"
посмотрю)))я то эту пару даже заранее взял)