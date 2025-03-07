FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 187
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Не знаю к кому конкретно вопрос, но если идти по цепочке логики.
Цена на газ в Европе поднялась до небес. Цена на газ будет влиять на цену на нефть. Газ и нефть пойдет в Европу где цены выше т.к. есть высокий спрос.
Дальнейшую логику можете развить сами.)
Не понял чуть вас)))доллар то дорожает после таких новостей или дешевеет? ))) насчёт цепочки и цен то я понял
Не хочу никого взводить в заблуждение. Это слишком примитивный вопрос.)
Анализируйте перекос в спросе на валюты за счет нефти.
buy.тейк-1,27850
Нравиться заниматься самоистязанием?
Какие покупки? О чем ты?
Сейчас только продажи.
Максимум до куда цена еще может подняться это 1,27500,
а потом на 300 п. с лишним вниз. 300 это по 4 знаку.
Вот шортовая лимитка.
GOLD-H2 ---- можно рискнуть - вроде готова покорять верхние границы
GOLD-H2 ------ мой риск пока не дал результат - но, остаётся надежда
Нравиться заниматься самоистязанием?
Какие покупки? О чем ты?
Сейчас только продажи.
Максимум до куда цена еще может подняться это 1,27500,
а потом на 300 п. с лишним вниз. 300 это по 4 знаку.
Вот шортовая лимитка.
а ты не думаешь что может быть так?????я и по экономическим данным судил..последние отчёты у фунта позитивные..ну не повезёт переобуюсь)))
а ты не думаешь что может быть так?????я и по экономическим данным судил..последние отчёты у фунта позитивные..ну не повезёт переобуюсь)))
Нет, не думаю. Я не вникаю ни в новости ни во всякую херь.
Перерос уже это. Торгую чистый график. Цена сама говорит (то, что она рисует)
куда хочет пойти.
Важность новости только как фон. Важность новости может дать волатильность, а куда пойдет в итоге цена мы и так знаем)))
Могу тебе на вскидку сказать какая пара пойдет куда.Это при отсутствии сейчас других сигналов.
-Ева вниз. после как нырнет ниже 1,18000 , ретест этой цены с низу еще доливка в селл.
-фунт еще может немного постоять на прежней цене или сходить вверх немного, а так цель внизу 1,35700
-фунт ена цель 148,400
-фунт франк пока вижу 1,22800
-доллар ена может (но не факт) еще на 35-50П. сходить на верх, а так в основном шортовые позиции 108,600---107,500
канадец 1,34300
Нет, не думаю. Я не вникаю ни в новости ни во всякую херь.
Перерос уже это. Торгую чистый график. Цена сама говорит (то, что она рисует)
куда хочет пойти.
Важность новости только как фон. Важность новости может дать волатильность, а куда пойдет в итоге цена мы и так знаем)))
ладно посмотрим,стоп на безубыток поставил..будет по твоему,пересмотрю свои взгляды))))
В общем не дождался. Сделка шорт.
Ждемс.
Так это должно работать, в моменте...