FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 165
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Привет. По еве вижу как то так. В чем то похоже.
По канадцу вариант такой. В районе желтой линии надо искать разворотные точки в южное направление вплоть до 1,22000
EUR\USD-Daily ------ в другой операционке - сохранилась моя давняя стратегия. не за горами, разворот верх .
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пытаюсь починить жёсткий диск
По канадцу вариант такой. В районе желтой линии надо искать разворотные точки в южное направление вплоть до 1,22000
Вот мои цели:
Вот мои цели:
В принципе аналогичные цели
В принципе аналогичные цели
Яков привет ! Как торговля?
Не жалуюсь
Не жалуюсь
Сколько заработал?
Ты как ребенок))) Наивный.
Или как потенциальная теща, которая решила узнать сколько зарабатывает будущий супруг своей дочери.))))
Успокойтесь, не ваше это дело
Ты как ребенок))) Наивный.
Или как потенциальная теща, которая решила узнать сколько зарабатывает будущий супруг своей дочери.))))
Успокойтесь, не ваше это дело
Примерно, декларацию не нужно
На сигаретки хватает