FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 165

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Lesorub:

Привет. По еве вижу как то так. В чем то похоже.

По канадцу вариант такой. В районе желтой линии надо искать разворотные точки в южное направление вплоть до 1,22000


[Удален]  

EUR\USD-Daily      ------   в другой операционке - сохранилась моя давняя стратегия. не за горами, разворот верх . 

EURUSD 555555

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пытаюсь починить жёсткий диск 

EURUSD7777

 
Aleksandr Yakovlev:


По канадцу вариант такой. В районе желтой линии надо искать разворотные точки в южное направление вплоть до 1,22000


Вот мои цели:


 
Lesorub:

Вот мои цели:


В принципе аналогичные цели

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

В принципе аналогичные цели

Яков привет ! Как торговля?
 
Vladimir Baskakov:
Яков привет ! Как торговля?

Не жалуюсь

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Не жалуюсь

Сколько заработал?
 
Vladimir Baskakov:
Сколько заработал?

Ты как ребенок))) Наивный.

Или как потенциальная теща, которая решила узнать сколько зарабатывает будущий супруг своей дочери.))))

Успокойтесь, не ваше это дело 

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Ты как ребенок))) Наивный.

Или как потенциальная теща, которая решила узнать сколько зарабатывает будущий супруг своей дочери.))))

Успокойтесь, не ваше это дело 

Примерно, декларацию не нужно
 
Vladimir Baskakov:
Примерно, декларацию не нужно

На сигаретки хватает

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