FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 220

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SanAlex #:

пока всё на месте - прыгает то в плюс то в минус

 

Золото падает,Ауди падает ... всё по плану))) можно спать спокойно
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SanAlex #:

пока всё на месте - прыгает то в плюс то в минус

 

Золото то взял?
 
SanAlex #:

не я не тёр- сам захожу на 210 страницу. вроде всё там и осталось. сейчас сам слушать буду, под ликёрчик. 

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Да, спасибо, наслушался вдоволь!
Движняк на форе сегодня вечером ни о чем. Надеюсь на 2-3е.
 

Чего тоскуем ???


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Lesorub #:

Чего тоскуем ???


Биржа не работает,,ищу на понедельник шабашку))
 
dryun777 #:
Биржа не работает,,ищу на понедельник шабашку))

Биток в подарок... Хоть заработайся!!!

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Lesorub #:

Биток в подарок... Хоть заработайся!!!

нее я пас))))эта крипта анализу не поддаётся..на новый гов 21 года взял 2 эфира.как раз дорожать стал..щас уже жалею,что по 4000 не продал..по ходу кирдык крипте

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вот на понедельник нарыл))до уровня можно спекульнуть))))
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Screenshot_4.jpg  93 kb
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Все бухают по ходу🤣я один работаю))и лесоруб ещё 😀...бакс йена, смотрю на неё.. уровень не пробьет выше,покатится вниз,все стопы посбивает)на всю котлету тарится надо ...хотя бы на пол котлетки)))
 

Одно другому не мешает...


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