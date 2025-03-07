FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 220
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
пока всё на месте - прыгает то в плюс то в минус
пока всё на месте - прыгает то в плюс то в минус
не я не тёр- сам захожу на 210 страницу. вроде всё там и осталось. сейчас сам слушать буду, под ликёрчик.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Чего тоскуем ???
Чего тоскуем ???
Биржа не работает,,ищу на понедельник шабашку))
Биток в подарок... Хоть заработайся!!!
Биток в подарок... Хоть заработайся!!!
нее я пас))))эта крипта анализу не поддаётся..на новый гов 21 года взял 2 эфира.как раз дорожать стал..щас уже жалею,что по 4000 не продал..по ходу кирдык крипте
Одно другому не мешает...