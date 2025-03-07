FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 468

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Renat Akhtyamov #:

вот, по фунту, попробую прогноз на 27-е


Согласен, онли сел
 
Vladimir Baskakov #:
Согласен, онли сел

как то на форуме сказали и помню, что у Стренжа фамилие Баскаков....

однофамилец или?
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Renat Akhtyamov #:

как то на форуме сказали и помню, что у Стренжа фамилие Баскаков....

однофамилец или?
Не знаю такого
 
Vladimir Baskakov #:
Согласен, онли сел

а ауди?

нарисую так:


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Renat Akhtyamov #:

а ауди?

нарисую так:


Тоже, евро, фунт, Ауди, киви Селл, шифа, Канада, йена бай
 
Vladimir Baskakov #:
Тоже, евро, фунт, Ауди, киви Селл, шифа, Канада, цена бай

ты же сказал фунт вниз?

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Renat Akhtyamov #:

ты же сказал фунт вниз?

Перечитай
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Renat Akhtyamov #:

ок, вот


", евро, фунт, Ауди, киви Селл"
И?
 
Vladimir Baskakov #:
", евро, фунт, Ауди, киви Селл"
И?

этого я и добивался

имеем два разных прогноза

я говорю, что ауди вверх, ты говоришь что вниз

прогноз только на понедельник

поехали!

;)

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