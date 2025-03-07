FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 468
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вот, по фунту, попробую прогноз на 27-е
Согласен, онли сел
как то на форуме сказали и помню, что у Стренжа фамилие Баскаков....однофамилец или?
как то на форуме сказали и помню, что у Стренжа фамилие Баскаков....однофамилец или?
Согласен, онли сел
а ауди?
нарисую так:
а ауди?
нарисую так:
Тоже, евро, фунт, Ауди, киви Селл, шифа, Канада, цена бай
ты же сказал фунт вниз?
ты же сказал фунт вниз?
Перечитай
ок, вот
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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021
Vladimir Baskakov, 2021.12.25 20:31Согласен, онли сел
ок, вот
", евро, фунт, Ауди, киви Селл"
этого я и добивался
имеем два разных прогноза
я говорю, что ауди вверх, ты говоришь что вниз
прогноз только на понедельник
поехали!
;)