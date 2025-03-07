FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 179

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Aleksandr Yakovlev #:

Ена примерно от 110,115--110,130 шортим.

Стоп примерно 33-35 п. по 4 знаку.

ТП на уровень примерно 108,600

Только покупки!!!


 
dryun777 #:
Тоже жду))) ещё доллар франк к покупке подходит,если пройдёт сопротивление

Так то его продавать надо до 1.23700

 
Lesorub #:

Только покупки!!!


Хе, поглядим)))

 

Хе...           


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Aleksandr Yakovlev #:

Так то его продавать надо до 1.23700

Я подожду покупку)
 
Lesorub #:

Хе...           


Здеся опять продать мона


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Доллар ена ,фунт доллар в шорте..и пока хватит.будь что будет..поехал на рыбалку)))
 
dryun777 #:
Доллар ена ,фунт доллар в шорте..и пока хватит.будь что будет..поехал на рыбалку)))

Удачи. Еньку не забудь еще зашортить)))

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Aleksandr Yakovlev #:

Удачи. Еньку не забудь еще зашортить)))

Еньку???не понимать))
 
dryun777 #:
Еньку???не понимать))

доллар ена

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