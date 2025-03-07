FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 179
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Ена примерно от 110,115--110,130 шортим.
Стоп примерно 33-35 п. по 4 знаку.
ТП на уровень примерно 108,600
Только покупки!!!
Тоже жду))) ещё доллар франк к покупке подходит,если пройдёт сопротивление
Так то его продавать надо до 1.23700
Только покупки!!!
Хе, поглядим)))
Хе...
Так то его продавать надо до 1.23700
Хе...
Здеся опять продать мона
Доллар ена ,фунт доллар в шорте..и пока хватит.будь что будет..поехал на рыбалку)))
Удачи. Еньку не забудь еще зашортить)))
Удачи. Еньку не забудь еще зашортить)))
Еньку???не понимать))
доллар енаскрин 1774