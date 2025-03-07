FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 21
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Может, пока так?
доделать низа, а от правых палок будет верхняя цель...
вроде если пробьёт синею линию - будет сто процентов по твоему - если нет, то будут рисовать красивую картинку верх.
ПРОГНОЗ СО 100% ИСПОЛНЕНИЕМ.
Всё что выше предыдущего макса по фунту - это 1,3703 рассматривается как зона продаж и цели для входа на селл от текущих экстремумов,
смотрите по своим игрушкам входить можно и даже нужно по принципу мартингейла или шага мартина либо числового ряда ФИБО,
т.е с увеличением.
Первая цель по позициям на селл в районе 1.3420 -1.3380 - это первый проход.
Далее коррекция от первой цели 180 - 250 пп и снова селл.
Вторая цель будет ниже первой на 25-30% возможно и больше.
После второго теста следует занимать долгий взлёт на бай - это около 500пп возможно и больше, пока мало данных
о бай ветке... ./
МОЖЕТЕ ЗАРАБОТАТЬ НЕХИЛУЮ КАТЛЕТУ... ./
Подсказок более делать нет смысла изучайте рынок и его поведение.
ВСЕМ УДАЧНЫХ ПРОФИТОВ!!!!
ПРОГНОЗ СО 100% ИСПОЛНЕНИЕМ.
это он ещё балует - ещё не было в этом году, красивой стрелочки.
ПРОГНОЗ СО 100% ИСПОЛНЕНИЕМ.
Всё что выше предыдущего макса по фунту - это 1,3703 рассматривается как зона продаж и цели для входа на селл от текущих экстремумов,
смотрите по своим игрушкам входить можно и даже нужно по принципу мартингейла или шага мартина либо числового ряда ФИБО,
т.е с увеличением.
Первая цель по позициям на селл в районе 1.3420 -1.3380 - это первый проход.
Далее коррекция от первой цели 180 - 250 пп и снова селл.
Вторая цель будет ниже первой на 25-30% возможно и больше.
После второго теста следует занимать долгий взлёт на бай - это около 500пп возможно и больше, пока мало данных
о бай ветке... ./
МОЖЕТЕ ЗАРАБОТАТЬ НЕХИЛУЮ КАТЛЕТУ... ./
Подсказок более делать нет смысла изучайте рынок и его поведение.
ВСЕМ УДАЧНЫХ ПРОФИТОВ!!!!
Фунт надо покупать, только
Пост 171 и далее по ветке... . /
Пост 171 и далее по ветке... . /
я вот за три дня 10 000руб. хапнул из 50 000 руб. - сейчас только что сработал сигнал, что 10 000 в прибыли и всё не нужное удалилось, пусть даже убыточные позиции присутствовали.
Фунт надо покупать, только
:-)
усё, фунт в продажах...он попёр вниз
Фунт надо покупать, только
:-)
усё, фунт в продажах...он попёр вниз
Нет. Так не будет. Обязательное условие обнова макса 1.3703 см сам сё увидеш.
Игрушки ваши мало эффективны на рынке и отображают только текущую ситуацию.