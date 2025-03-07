FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 21

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Lesorub:

Может, пока так?

доделать низа, а от правых палок будет верхняя цель...

вроде если пробьёт синею линию - будет сто процентов по твоему - если нет, то будут рисовать красивую картинку верх.

USDCADM5 

 

ПРОГНОЗ СО 100% ИСПОЛНЕНИЕМ.

Всё что выше предыдущего макса по фунту - это 1,3703 рассматривается как зона продаж и цели для входа на селл от текущих экстремумов, 

смотрите по своим игрушкам входить можно и даже нужно по принципу мартингейла или шага мартина либо числового ряда ФИБО,

т.е с увеличением.


Первая цель по позициям на селл в районе 1.3420 -1.3380 - это первый проход.


Далее коррекция от первой цели 180 - 250 пп и снова селл.


Вторая цель будет ниже первой на 25-30% возможно и больше.


После второго теста следует занимать долгий взлёт на бай - это около 500пп возможно и больше, пока мало данных 

о бай ветке... ./


МОЖЕТЕ ЗАРАБОТАТЬ НЕХИЛУЮ КАТЛЕТУ... ./

Подсказок более делать нет смысла изучайте рынок и его поведение.


ВСЕМ УДАЧНЫХ ПРОФИТОВ!!!!

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Rustam Galkeev:

ПРОГНОЗ СО 100% ИСПОЛНЕНИЕМ.

это он ещё балует - ещё не было в этом году, красивой стрелочки.

GBPUSDDaily 2

[Удален]  
Rustam Galkeev:

ПРОГНОЗ СО 100% ИСПОЛНЕНИЕМ.

Всё что выше предыдущего макса по фунту - это 1,3703 рассматривается как зона продаж и цели для входа на селл от текущих экстремумов, 

смотрите по своим игрушкам входить можно и даже нужно по принципу мартингейла или шага мартина либо числового ряда ФИБО,

т.е с увеличением.


Первая цель по позициям на селл в районе 1.3420 -1.3380 - это первый проход.


Далее коррекция от первой цели 180 - 250 пп и снова селл.


Вторая цель будет ниже первой на 25-30% возможно и больше.


После второго теста следует занимать долгий взлёт на бай - это около 500пп возможно и больше, пока мало данных 

о бай ветке... ./


МОЖЕТЕ ЗАРАБОТАТЬ НЕХИЛУЮ КАТЛЕТУ... ./

Подсказок более делать нет смысла изучайте рынок и его поведение.


ВСЕМ УДАЧНЫХ ПРОФИТОВ!!!!

Фунт надо покупать, только
 
Vladimir Baskakov:
Фунт надо покупать, только

Пост 171 и далее по ветке... . /

[Удален]  
Rustam Galkeev:

Пост 171 и далее по ветке... . /

я вот за три дня 10 000руб. хапнул из 50 000 руб. - сейчас только что сработал сигнал, что 10 000 в прибыли  и всё не нужное удалилось, пусть даже убыточные позиции присутствовали.

ReportHistory-50745903

 
Вслед за киви и ю-мани отлетает на вывод? 
 
Vladimir Baskakov:
Фунт надо покупать, только

:-)

усё, фунт в продажах...он попёр вниз

 
Vladimir Baskakov:
Фунт надо покупать, только
Ага, и ты заходишь в продажу. Я понял твою стратегию. Сначала прогноз, потом начало движения против прогноза, потом открываешь сделку против прогноза. Сейчас у тебя нет открытой покупки.
 
Maxim Kuznetsov:

:-)

усё, фунт в продажах...он попёр вниз

Нет. Так не будет. Обязательное условие обнова макса 1.3703 см сам сё увидеш.

Игрушки ваши мало эффективны на рынке и отображают только текущую ситуацию.

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