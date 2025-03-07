FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 88

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SanAlex:

А Вы на нефть рискните - может повторится ситуация минусовая - и будет Вам джекпот! ещё и должны останетесь. 

Нефть "опасная" стала. Я по "крипте". 

 
Volodymyr Zubov:

Нефть "опасная" стала. Я по "крипте". 

это ещё более стрёмно

 
Толпа, с реддита, буйствует, на таком рынке, инвестору, делать уже нечего
 
купил usd/cad 
 
Volodymyr Zubov:

Нефть "опасная" стала. Я по "крипте". 

Тоже думал, что вниз полетит...но не думал что так быстро просто рухнул как подкошенный, а кто-то, типа Теслы миллиарды делает на таких движухах...

 
Тесла вложил бабки потом объявил об этом, бабки поднял и вывел. Красавец! 
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SanAlex:

проверим прогноз - я это чудо не знаю, но думаю так же Индикаторы реагируют

идёт сначала к 1758.52 от туда вниз к 1457.61


почти точно спрогнозировал 

ETHUSDH2 1758.52

[Удален]  
SanAlex:

Золото как бы готово к 1875.63


а вот с золотом - не точный прогноз

XAUUSDDaily ETHUSDH2 1758.52 

 
SanAlex:

а вот с золотом - не точный прогноз

 

Если часовая свеча закроется на уровне 1770.00 , можно закупиться , возможно небольшой откат вниз в пределах 50-70 пп.  и потом вверх . 

 
Roman Kutemov:
Тесла вложил бабки потом объявил об этом, бабки поднял и вывел. Красавец! 

Это точно так легкие деньги...а что творится на белом свете...опять и снова просто стая черных лебедей... только одни кое-как улетели...вот тебе опять новая стая черных лебедей на подлете... всё нормально... опять идем ко дну, а где-то новые робин гуды сбиваются в стаи и хором двигают котировки... говорят хорошо зарабатывают...  может нам тоже на чем-то заморочиться и двинуть цену, а потом зашортить...

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