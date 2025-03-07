FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 88
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А Вы на нефть рискните - может повторится ситуация минусовая - и будет Вам джекпот! ещё и должны останетесь.
Нефть "опасная" стала. Я по "крипте".
Нефть "опасная" стала. Я по "крипте".
это ещё более стрёмно
Нефть "опасная" стала. Я по "крипте".
Тоже думал, что вниз полетит...но не думал что так быстро просто рухнул как подкошенный, а кто-то, типа Теслы миллиарды делает на таких движухах...
проверим прогноз - я это чудо не знаю, но думаю так же Индикаторы реагируют
идёт сначала к 1758.52 от туда вниз к 1457.61
почти точно спрогнозировал
Золото как бы готово к 1875.63
а вот с золотом - не точный прогноз
а вот с золотом - не точный прогноз
Если часовая свеча закроется на уровне 1770.00 , можно закупиться , возможно небольшой откат вниз в пределах 50-70 пп. и потом вверх .
Тесла вложил бабки потом объявил об этом, бабки поднял и вывел. Красавец!
Это точно так легкие деньги...а что творится на белом свете...опять и снова просто стая черных лебедей... только одни кое-как улетели...вот тебе опять новая стая черных лебедей на подлете... всё нормально... опять идем ко дну, а где-то новые робин гуды сбиваются в стаи и хором двигают котировки... говорят хорошо зарабатывают... может нам тоже на чем-то заморочиться и двинуть цену, а потом зашортить...