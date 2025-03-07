FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 327

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dryun777 #:

вот австралия новозеландец точно чтото не то происходит..ктото манипулирует,а что намечается не понятно..а по идее вверх должен быть

1,03600 (ориентировочно)

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

1,03600 (ориентировочно)

1.06000.))))

через два три дня вернёмся к этому анализу)))
 
dryun777 #:

вот австралия новозеландец точно чтото не то происходит.. ктото манипулирует,а что намечается не понятно..а по идее вверх должен быть

Он...


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AUD\NZD-M5          ----------  1.04874

AUDNZDM5 1.04874

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ AUD\NZD-H2                    ----- 1.0

AUDNZDH2 1.03723

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\  AUD\NZD-H4     ----------

AUDNZDH4

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ну ну..поглядим))

 
dryun777 #:

ну ну..поглядим))

Иногда полезно линии накладывать на график. (Правильно накладывать)

Сделал это за тебя. Может поймешь что....

Кстати, только заметил. Это для сторонников всяких фигур.

Здесь прослеживается такая фигура как "голова-плечи"


[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

Иногда полезно линии накладывать на график. (Правильно накладывать)

Сделал это за тебя. Может поймешь что....

Кстати, только заметил. Это для сторонников всяких фигур.

Здесь прослеживается такая фигура как "голова-плечи"


я часто беру на линии сопротивления..это самая выгодная сделка!!!не пошло закрыл..а фигуры,,как ты выразился,голова и плечи это фигура конца или начала тренда..она относится к волновому анализу,а он как раз таки один из самых точных!!!кстати евро фунт ещё толко взял в лонг..)))присоединяйся)я же выкладываю скрины своих сделок..сам видишь..редко ошибаюсь))

 
dryun777 #:
Лесоруб фунт катится вниз,,экономика у них расшатанна.. бери лучше по тренду..сверху вниз

Аукцион:


[Удален]  
SanAlex #:

AUD\NZD-M5          ----------  1.04874

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ AUD\NZD-H2                    ----- 1.0

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\  AUD\NZD-H4     ----------

AUDNZDH2        ------ сейчас видно, что пара нацелена к 1.05184 ну и пробой рядом(обычно тут - и вся фишка, смотрит верх а летит вниз) 

AUDNZDH2 1.05184

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

GBP\USD-H2                                 ------- 1.37157

GBPUSDH2 1.37157

GBPUSDM5   GBP\USD-M5

[Удален]  
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