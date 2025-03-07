FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 327
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вот австралия новозеландец точно чтото не то происходит..ктото манипулирует,а что намечается не понятно..а по идее вверх должен быть
1,03600 (ориентировочно)
1,03600 (ориентировочно)
1.06000.))))через два три дня вернёмся к этому анализу)))
вот австралия новозеландец точно чтото не то происходит.. ктото манипулирует,а что намечается не понятно..а по идее вверх должен быть
Он...
AUD\NZD-M5 ---------- 1.04874
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ AUD\NZD-H2 ----- 1.0
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ AUD\NZD-H4 ----------
ну ну..поглядим))
ну ну..поглядим))
Иногда полезно линии накладывать на график. (Правильно накладывать)
Сделал это за тебя. Может поймешь что....
Кстати, только заметил. Это для сторонников всяких фигур.
Здесь прослеживается такая фигура как "голова-плечи"
Иногда полезно линии накладывать на график. (Правильно накладывать)
Сделал это за тебя. Может поймешь что....
Кстати, только заметил. Это для сторонников всяких фигур.
Здесь прослеживается такая фигура как "голова-плечи"
я часто беру на линии сопротивления..это самая выгодная сделка!!!не пошло закрыл..а фигуры,,как ты выразился,голова и плечи это фигура конца или начала тренда..она относится к волновому анализу,а он как раз таки один из самых точных!!!кстати евро фунт ещё толко взял в лонг..)))присоединяйся)я же выкладываю скрины своих сделок..сам видишь..редко ошибаюсь))
Лесоруб фунт катится вниз,,экономика у них расшатанна.. бери лучше по тренду..сверху вниз
Аукцион:
AUD\NZD-M5 ---------- 1.04874
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ AUD\NZD-H2 ----- 1.0
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ AUD\NZD-H4 ----------
AUDNZDH2 ------ сейчас видно, что пара нацелена к 1.05184 ну и пробой рядом(обычно тут - и вся фишка, смотрит верх а летит вниз)
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
GBP\USD-H2 ------- 1.37157
GBP\USD-M5