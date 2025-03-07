FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 158

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Veniamin Skrepkov:

    EUR_GBP


 Пара торгуется  в области 8600 -уровня , weekly -  с 2018 г. формировалась "расширяющаяся" структура , с 2020 сужающая тенденция , если торговля будет выше 8700 - уровня , то вероятно формируется " алмазная" структура по ТА с потенциалом движения по ТА.  Балансовый уровень - 8580 , S\R - 8620 и 8545 . 

пора бы уже научиться вставлять изображения в пост


 

 Думал, как проще .

 
Veniamin Skrepkov:

 Думал, как проще .

вот так нормально

теперь можно смотреть скрин и читать к нему комментарий одновременно

 

  EUR_USD


   Уровень- 1860 балансовый , S\R - 1825 и 1895 , цели по bay = 1930 , sell - 1790 .

 

   


      EUR_GBP


   Во временном диапазоне май - июнь , образована флетово-понижательная тенденция.  Последние недели наблюдались "тестовые выходы" торговли выше области 8559 ( один из "точек" построения канала) , обновлялись недельные  экстремумы с последующим "откатом" к уровню 8559 , т.е. в ближайшей перспективе можно прогнозировать активные действия по отношению к уровню . 

[Удален]  

Вижу по фунту так

GBPUSDH4

 
SanAlex:

сегодня прямо как в аптеке пришла к цели  1.18484


Спасибо за ссылку... такого количества просмотров ни разу не видел, правда почти и не заглядываю на английский форум... надо бы количество просмотров в Базе также и в шапку вносить, а то по звездочкам не вполне явно видно...

Число просмотров: 26121 Оценка:
голосов: 93 Вы оценили:
Опубликованный: 2020.05.26 10:43 Обновленный: 2021.03.03 17:28

Это MQL5-версия индикатора спроса и предложения Shved, написанного Шведом и модернизированного eevviill7 по  этой ссылке .

Я также добавил к индикатору режим истории.  Установите параметр "historyMode" в значение true, а затем "дважды щелкните" по любой точке ценового графика, чтобы увидеть зоны поддержки и Сопротивления в этой точке.

Индикатор использует фракталы и индикатор ATR для поиска и рисования зон поддержки и сопротивления на ценовом графике.  Типы зон таковы:

Toolbox - Workspace - MetaEditor Help
Toolbox - Workspace - MetaEditor Help
  • www.metatrader5.com
Toolbox is a multifunctional window. It shows the results of various actions performed in MetaEditor: compilation , search , profiling and...
[Удален]  
Сергей Криушин:

Спасибо за ссылку... такого количества просмотров ни разу не видел, правда почти и не заглядываю на английский форум... надо бы количество просмотров в Базе также и в шапку вносить, а то по звездочкам не вполне явно видно...

Число просмотров: 26121 Оценка:
голосов: 93 Вы оценили:
Опубликованный: 2020.05.26 10:43 Обновленный: 2021.03.03 17:28

Это MQL5-версия индикатора спроса и предложения Shved, написанного Шведом и модернизированного eevviill7 по  этой ссылке .

Я также добавил к индикатору режим истории.  Установите параметр "historyMode" в значение true, а затем "дважды щелкните" по любой точке ценового графика, чтобы увидеть зоны поддержки и Сопротивления в этой точке.

Индикатор использует фракталы и индикатор ATR для поиска и рисования зон поддержки и сопротивления на ценовом графике.  Типы зон таковы:

Да ! неплохой индикатор (всё! всем на матч. АНГЛИЯ - ИТАЛИЯ)

EURGBPDaily

 

         EUR_USD  - Предыдущая неделя " вернулась " к уровню 1860  и начало недели торгуется в области этого уровня , на М-20 , локально выделил паттерн Прайс экшен "И" и ожидаю какая будет реакция по отношению к паттерну после 16 МСК. 

 

 
SanAlex:

Да ! неплохой индикатор (всё! всем на матч. АНГЛИЯ - ИТАЛИЯ)

по моему sever его сделал или?
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