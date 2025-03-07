FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 158
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EUR_GBP
Пара торгуется в области 8600 -уровня , weekly - с 2018 г. формировалась "расширяющаяся" структура , с 2020 сужающая тенденция , если торговля будет выше 8700 - уровня , то вероятно формируется " алмазная" структура по ТА с потенциалом движения по ТА. Балансовый уровень - 8580 , S\R - 8620 и 8545 .
пора бы уже научиться вставлять изображения в пост
Думал, как проще .
Думал, как проще .
вот так нормально
теперь можно смотреть скрин и читать к нему комментарий одновременно
EUR_USD
Уровень- 1860 балансовый , S\R - 1825 и 1895 , цели по bay = 1930 , sell - 1790 .
EUR_GBP
Во временном диапазоне май - июнь , образована флетово-понижательная тенденция. Последние недели наблюдались "тестовые выходы" торговли выше области 8559 ( один из "точек" построения канала) , обновлялись недельные экстремумы с последующим "откатом" к уровню 8559 , т.е. в ближайшей перспективе можно прогнозировать активные действия по отношению к уровню .
Вижу по фунту так
сегодня прямо как в аптеке пришла к цели 1.18484
Спасибо за ссылку... такого количества просмотров ни разу не видел, правда почти и не заглядываю на английский форум... надо бы количество просмотров в Базе также и в шапку вносить, а то по звездочкам не вполне явно видно...
Это MQL5-версия индикатора спроса и предложения Shved, написанного Шведом и модернизированного eevviill7 по этой ссылке .
Я также добавил к индикатору режим истории. Установите параметр "historyMode" в значение true, а затем "дважды щелкните" по любой точке ценового графика, чтобы увидеть зоны поддержки и Сопротивления в этой точке.
Индикатор использует фракталы и индикатор ATR для поиска и рисования зон поддержки и сопротивления на ценовом графике. Типы зон таковы:
Спасибо за ссылку... такого количества просмотров ни разу не видел, правда почти и не заглядываю на английский форум... надо бы количество просмотров в Базе также и в шапку вносить, а то по звездочкам не вполне явно видно...
Это MQL5-версия индикатора спроса и предложения Shved, написанного Шведом и модернизированного eevviill7 по этой ссылке .
Я также добавил к индикатору режим истории. Установите параметр "historyMode" в значение true, а затем "дважды щелкните" по любой точке ценового графика, чтобы увидеть зоны поддержки и Сопротивления в этой точке.
Индикатор использует фракталы и индикатор ATR для поиска и рисования зон поддержки и сопротивления на ценовом графике. Типы зон таковы:
Да ! неплохой индикатор (всё! всем на матч. АНГЛИЯ - ИТАЛИЯ)
EUR_USD - Предыдущая неделя " вернулась " к уровню 1860 и начало недели торгуется в области этого уровня , на М-20 , локально выделил паттерн Прайс экшен "И" и ожидаю какая будет реакция по отношению к паттерну после 16 МСК.
Да ! неплохой индикатор (всё! всем на матч. АНГЛИЯ - ИТАЛИЯ)