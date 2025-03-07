FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 364
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С этой йоной ваще непонятно... её как спецом ослабляют в угоду баксу...
можно вообще убрать все индикаторы кроме МACD и картина будет ясна
Видимо сегодня по еве не даст войти. Посмотрим, что завтра будет.
Надо то всего 20 п. вверх и все. Хотя тут новость по фунту будет. Может и еву это как то боком коснется)))
можно вообще убрать все индикаторы кроме МACD и картина будет ясна
МАСД как то мио пролетел... я начинал изучать Форекс с книги Били Вильямса и его "Торгового Хаоса" по нему и его индикаторам в основном ориентируюсь ну и уровни Фибо куда ж без них...
МАСД как то мио пролетел... я начинал изучать Форекс с книги Били Вильямса и его "Торгового Хаоса" по нему и его индикаторам в основном ориентируюсь ну и уровни Фибо куда ж без них...
я имел виду на моей картинке убрать - а так, как без индикаторов - так нельзя.
я имел виду на моей картинке убрать - а так, как без индикаторов - так нельзя.
Можно и даже нужно)))
Можно и даже нужно)))
индикатор мне даёт, от чего оттолкнутся - а без них как!? в последнее время и у тебя замечаю, нет нет появляются на графике индикаторы.
индикатор мне даёт, от чего оттолкнутся - а без них как!? в последнее время и у тебя замечаю, нет нет появляются на графике индикаторы.
Иногда ставлю их, В основном смотрю как они лажают и сильно отстают.)))
Одну закрыл сделку.
Евро Австралия быстренько с минусов вышел)) покупайте,статистика австралийца очень плохая,,в итоге австралиец будет дешеветь
Погоди, разгон только возьму)))