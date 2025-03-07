FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 364

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Сергей Криушин #:

С этой йоной ваще непонятно... её как спецом ослабляют в угоду баксу...

можно вообще убрать все индикаторы кроме  МACD и картина будет ясна 

 

Видимо сегодня по еве не даст войти. Посмотрим, что завтра будет.

Надо то всего 20 п. вверх и все. Хотя тут новость по фунту будет. Может и еву это как то боком коснется)))

 
SanAlex #:

можно вообще убрать все индикаторы кроме  МACD и картина будет ясна 

МАСД как то мио пролетел... я начинал изучать Форекс с книги Били Вильямса и его "Торгового Хаоса" по нему и его индикаторам в  основном ориентируюсь ну и уровни Фибо куда ж без них...

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Сергей Криушин #:

МАСД как то мио пролетел... я начинал изучать Форекс с книги Били Вильямса и его "Торгового Хаоса" по нему и его индикаторам в  основном ориентируюсь ну и уровни Фибо куда ж без них...

я имел виду на моей картинке убрать  - а так, как без индикаторов - так нельзя.  

 
SanAlex #:

я имел виду на моей картинке убрать  - а так, как без индикаторов - так нельзя.  

Можно и даже нужно)))

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Aleksandr Yakovlev #:

Можно и даже нужно)))

индикатор мне даёт, от чего оттолкнутся - а без них как!? в последнее время и у тебя замечаю, нет нет появляются на графике индикаторы.   

 
SanAlex #:

индикатор мне даёт, от чего оттолкнутся - а без них как!? в последнее время и у тебя замечаю, нет нет появляются на графике индикаторы.   

Иногда ставлю их, В основном смотрю как они лажают и сильно отстают.)))

 

Одну закрыл сделку.


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Евро Австралия быстренько с минусов вышел)) покупайте,статистика австралийца очень плохая,,в итоге австралиец будет дешеветь
 
dryun777 #:
Евро Австралия быстренько с минусов вышел)) покупайте,статистика австралийца очень плохая,,в итоге австралиец будет дешеветь

Погоди, разгон только возьму)))

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