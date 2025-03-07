FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 379

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Vladimir Baskakov #:
Держи
ТР 30рр

Володя, а что здесь можно предсказать?


[Удален]  
MakarFX #:

Володя, а что здесь можно предсказать?


Selllll
 
MakarFX #:

Володя, а что здесь можно предсказать?

Сделай такой-же скрин, но на М30

 
Vitaly Muzichenko #:

Сделай такой-же скрин, но на М30

  
 
MakarFX #:
 

Ну да, есть слабенький сигнал в Sell

---

Ваш индикатор нужно сгладить

 
Vitaly Muzichenko #:

Ну да, есть слабенький сигнал в Sell

---

Ваш индикатор нужно сгладить

У меня iLowest iHighest показывает
 
MakarFX #:
У меня iLowest iHighest показывает

Ну это Я читал

 
Vitaly Muzichenko #:

Ну это Я читал

Фуй хорошо рисует


[Удален]  
Vitaly Muzichenko #:

Ну это Я читал

Как-то пропустил момент, когда ты трейдером стал
 
MakarFX #:

Фуй хорошо рисует


Сделай ещё 1, последний

GBPCHF / GBPJPY (M30) Посмотрим CHFJPY

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