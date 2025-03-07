FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 379
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Держи
Володя, а что здесь можно предсказать?
Володя, а что здесь можно предсказать?
Володя, а что здесь можно предсказать?
Сделай такой-же скрин, но на М30
Сделай такой-же скрин, но на М30
Ну да, есть слабенький сигнал в Sell
---
Ваш индикатор нужно сгладить
Ну да, есть слабенький сигнал в Sell
---
Ваш индикатор нужно сгладить
У меня iLowest iHighest показывает
Ну это Я читал
Ну это Я читал
Фуй хорошо рисует
Ну это Я читал
Фуй хорошо рисует
Сделай ещё 1, последний
GBPCHF / GBPJPY (M30) Посмотрим CHFJPY