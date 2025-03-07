FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 115

Новый комментарий
 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Рубль.

Iurii Tokman, 2021.04.07 10:05

Ребята что с рублем ? какие прогнозы и что вообще происходит ?



 
Vladimir Karputov:

Да все нормально. Все к этому и идет. Будет скоро как ена)))

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Да все нормально. Все к этому и идет. Будет скоро как ена)))

ну - зачем как ена? можно как уже было - нули убрать

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

А лучше оставить - опять вся Россия Миллионерами станет

\\\\\\\\\\\\\\\\

Представляете Все попадём в  Forbes   

 
SanAlex:

ну - зачем как ена? можно как уже было - нули убрать

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

А лучше оставить - опять вся Россия Миллионерами станет

\\\\\\\\\\\\\\\\

Представляете Все попадём в  Forbes   

ага, антирейтинг)))

 

Рубль.

Iurii Tokman, 2021.04.07 10:05

Ребята что с рублем ? какие прогнозы и что вообще происходит ?



Делов то, дрыны накинуть... :





Форум трейдеров - MQL5.community
Форум трейдеров - MQL5.community
  • www.mql5.com
MQL5: форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
 
Lesorub:

Рубль.

Iurii Tokman, 2021.04.07 10:05

Ребята что с рублем ? какие прогнозы и что вообще происходит ?



Делов то, дрыны накинуть... :





Ещё держите свои покупки по евро?

 
Alexey Nikiforov:

Ещё держитесови покупки по евро?

А для чего тогда рисовать цели???

Индекс:


[Удален]  
SanAlex:

Фунт сегодня целится к 1.37310

как бы цель достигнута -  вот только не знаю, развернётся отсюда !? 

GBPUSDH2 FF 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

пока хорошо возвращается от уровня Pivot "S2"

GBPUSDH2 FF1

[Удален]  
SanAlex:

Настрой у EURUSDH2 1.19308

Походу не дотянет к точки - очень похоже, что отсюда может развернутся вниз.

EURUSDH2 FF EURUSDH2 FF1  надеюсь что развернулась 

[Удален]  

USDCHFH2  Готова на отскок к 0.93531

USDCHFH2 0.93531

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Всё же этот Индикатор лучше по Паттерну 

USDCHFH2 0.93531 xxx 

USDCHFH2 0.93531 xx2

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Кому интересен этот Индикатор https://www.mql5.com/ru/code/7050 

я немного изменил пути - что бы проще установить - а самое главное проще УДАЛИТЬ. копируем папку в Indicators и так же просто удалить её от туда

FivePattern

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

может кто то не сумел установить https://www.mql5.com/ru/code/22218 - так же очень просто, скопировать папку и вставить в Indicators и так же просто удалить её, если не понравится. 

Файлы:
fivepattern.zip  343 kb
Harmonic_Pattern.zip  363 kb
Turning_point.mq5  60 kb
1...108109110111112113114115116117118119120121122...476
Новый комментарий