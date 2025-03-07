FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 115
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Рубль.
Iurii Tokman, 2021.04.07 10:05
Ребята что с рублем ? какие прогнозы и что вообще происходит ?
Да все нормально. Все к этому и идет. Будет скоро как ена)))
Да все нормально. Все к этому и идет. Будет скоро как ена)))
ну - зачем как ена? можно как уже было - нули убрать
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
А лучше оставить - опять вся Россия Миллионерами станет
\\\\\\\\\\\\\\\\
Представляете Все попадём в Forbes
ну - зачем как ена? можно как уже было - нули убрать
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
А лучше оставить - опять вся Россия Миллионерами станет
\\\\\\\\\\\\\\\\
Представляете Все попадём в Forbes
ага, антирейтинг)))
Рубль.
Iurii Tokman, 2021.04.07 10:05
Ребята что с рублем ? какие прогнозы и что вообще происходит ?
Делов то, дрыны накинуть... :
Рубль.
Iurii Tokman, 2021.04.07 10:05
Ребята что с рублем ? какие прогнозы и что вообще происходит ?
Делов то, дрыны накинуть... :
Ещё держите свои покупки по евро?
Ещё держитесови покупки по евро?
А для чего тогда рисовать цели???
Индекс:
Фунт сегодня целится к 1.37310
как бы цель достигнута - вот только не знаю, развернётся отсюда !?
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пока хорошо возвращается от уровня Pivot "S2"
Настрой у EURUSDH2 1.19308
Походу не дотянет к точки - очень похоже, что отсюда может развернутся вниз.
надеюсь что развернулась
USDCHFH2 Готова на отскок к 0.93531
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Всё же этот Индикатор лучше по Паттерну
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Кому интересен этот Индикатор https://www.mql5.com/ru/code/7050
я немного изменил пути - что бы проще установить - а самое главное проще УДАЛИТЬ. копируем папку в Indicators и так же просто удалить её от туда
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может кто то не сумел установить https://www.mql5.com/ru/code/22218 - так же очень просто, скопировать папку и вставить в Indicators и так же просто удалить её, если не понравится.