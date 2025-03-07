FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 394

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Aleksandr Yakovlev #:

Помнишь скрин)))?


Не сыпь соль на рану))
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Про лунь я писал?что история повторяется!)))вроде писал..повторяется)
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Это для здешнего горе трейдера неумеющего торговать)))я не сливаю при первом минусе!!думаю все поймут кто это))
 
dryun777 #:
Это для здешнего горе трейдера неумеющего торговать)))я не сливаю при первом минусе!!думаю все поймут кто это))

Он думает, что с ним должны разговаривать только с развернутым кошельком. Многим это не нравится.

Или, что если выкладываешь скрины с прогнозами, то обязательно должен быть открытый сигнал. Чудик.

 
dryun777 #:
Это для здешнего горе трейдера неумеющего торговать)))я не сливаю при первом минусе!!думаю все поймут кто это))

Так же все норм.


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Бакс франк со вчерашнего дня тоже двинулся и летит ,,но вот с профитом,где закрывать ясности нет из-за этих отчётов и выборов всяких..вроде все помнят,когда Эрдоган убрал министра финансов и лира в моменте обвалилась!!вот такие нюансы и действуют то на курс
 
dryun777 #:
Бакс франк со вчерашнего дня тоже двинулся и летит ,,но вот с профитом,где закрывать ясности нет из-за этих отчётов и выборов всяких..вроде все помнят,когда Эрдоган убрал министра финансов и лира в моменте обвалилась!!вот такие нюансы и действуют то на курс

Возможно так.


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Aleksandr Yakovlev #:

Возможно так.


Я имею ввиду,что бакс может резко просесть,,когда там переизбрание председателя ФРС,,дату то точную не огласили!!
 
dryun777 #:
Бакс франк со вчерашнего дня тоже двинулся и летит ,,но вот с профитом,где закрывать ясности нет из-за этих отчётов и выборов всяких..вроде все помнят,когда Эрдоган убрал министра финансов и лира в моменте обвалилась!!вот такие нюансы и действуют то на курс

Смотрю ваши скриншоты, красиво торгуете)

Сколько лет торгуете валютой, если не секрет?
 
Anton Zverev #:

Смотрю ваши скриншоты, красиво торгуете)

Сколько лет торгуете валютой, если не секрет?

Опыт в форекс с 2011

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