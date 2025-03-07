FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 394
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Помнишь скрин)))?
Это для здешнего горе трейдера неумеющего торговать)))я не сливаю при первом минусе!!думаю все поймут кто это))
Он думает, что с ним должны разговаривать только с развернутым кошельком. Многим это не нравится.
Или, что если выкладываешь скрины с прогнозами, то обязательно должен быть открытый сигнал. Чудик.
Это для здешнего горе трейдера неумеющего торговать)))я не сливаю при первом минусе!!думаю все поймут кто это))
Так же все норм.
Бакс франк со вчерашнего дня тоже двинулся и летит ,,но вот с профитом,где закрывать ясности нет из-за этих отчётов и выборов всяких..вроде все помнят,когда Эрдоган убрал министра финансов и лира в моменте обвалилась!!вот такие нюансы и действуют то на курс
Возможно так.
Возможно так.
Бакс франк со вчерашнего дня тоже двинулся и летит ,,но вот с профитом,где закрывать ясности нет из-за этих отчётов и выборов всяких..вроде все помнят,когда Эрдоган убрал министра финансов и лира в моменте обвалилась!!вот такие нюансы и действуют то на курс
Смотрю ваши скриншоты, красиво торгуете)Сколько лет торгуете валютой, если не секрет?
Смотрю ваши скриншоты, красиво торгуете)Сколько лет торгуете валютой, если не секрет?
Опыт в форекс с 2011