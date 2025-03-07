FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 137
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Старая картинка по баксу:
USDCAD: бесплатный профит, хорошая точка на покупку.
CADUSD думаю не остановимся.... будем падать быстро
EURJPY: сейчас самое лучшее время по всем инструментам войти в экстремумах на долгое время чтобы взять 500-700 пунктов
Вчерашний тейк по канадцу выбило.
Повторный вход.
Немного не правильно нарисовал. Поторопился со входом. Стоп передвинул. Надеюсь не выбьет.
По нижнему "не правильному" ордеру поставил БУ, а так же выставил "правильную" лимитку.
Всем привет .
А по точнее.
Всем привет .
Вот и славненько. Лимиточка отработала.
Нарисовали на часе бай нежданчик...