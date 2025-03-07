FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 137

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Старая картинка по баксу:


 

USDCAD: бесплатный профит, хорошая точка на покупку.


 

CADUSD  думаю не остановимся.... будем падать быстро


 

EURJPY: сейчас самое лучшее время по всем инструментам войти в экстремумах на долгое время чтобы взять 500-700 пунктов


 

Вчерашний тейк по канадцу выбило.

Повторный вход.

Немного не правильно нарисовал. Поторопился со входом. Стоп передвинул. Надеюсь не выбьет.


По нижнему "не правильному" ордеру поставил БУ, а так же выставил  "правильную" лимитку.


 
Всем привет .

Вопрос ...

Здесь кАждый торговый день 

так информативно   ???


 
forex____:
Всем привет .

Вопрос ...

Здесь кАждый торговый день 

так информативно   ???


А по точнее.

 
forex____:
Всем привет .

Вопрос ...

Здесь кАждый торговый день 

так информативно   ???


Салют, сегодня все падает, не особо информативно... нечего показывать 
 

Вот и славненько. Лимиточка отработала.


 

Нарисовали на часе бай нежданчик...


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