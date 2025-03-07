FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 387

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dryun777 #:
Чё там по прогнозам??есть что брать??
Канада
 
Vladimir Baskakov #:
Канада

Удачи с баевской позицией.

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Vladimir Baskakov #:
Канада
Это у меня с 1.24600 в селе стоит))больше ничего?
 

кажись движуха пошла...

я уж грешным делом решим что что-то странное сегодня: Азия вообще почти не двигала ничего никуда. Так просто пукала по трендам

не понял чего так, вроде бы нет сегодня никаких местечковых праздников, чего сессия считай что пропущена ?

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ну как и предпологал селл..но не надолго

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и эти две нормально двинули!

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а здесь уже надо искать точку входа в бай

 
dryun777 #:

а здесь уже надо искать точку входа в бай

Возможно от седова))) Я попробую.


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usdcad буду брать в бай,ну как ниже даст ещё..тоже средне,долгосрок

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Aleksandr Yakovlev #:

Возможно от седова))) Я попробую.


ну чуть и минуса можно переждать)))я тоже к вечерку в лонг войду

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