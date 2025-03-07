FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 387
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Чё там по прогнозам??есть что брать??
Канада
Удачи с баевской позицией.
Канада
кажись движуха пошла...
я уж грешным делом решим что что-то странное сегодня: Азия вообще почти не двигала ничего никуда. Так просто пукала по трендам
не понял чего так, вроде бы нет сегодня никаких местечковых праздников, чего сессия считай что пропущена ?
ну как и предпологал селл..но не надолго
и эти две нормально двинули!
а здесь уже надо искать точку входа в бай
а здесь уже надо искать точку входа в бай
Возможно от седова))) Я попробую.
usdcad буду брать в бай,ну как ниже даст ещё..тоже средне,долгосрок
Возможно от седова))) Я попробую.
ну чуть и минуса можно переждать)))я тоже к вечерку в лонг войду