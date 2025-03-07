FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 328

Новый комментарий
[Удален]  
AUDNZD прогнозисты которые в сел прогноз дали .что то свеча странная не кажется?)))
 

Вы все увидите сами! ( обозначено ЗАРАНЕЕ, и цель и будущее движение!!!) Как действует Маркет на этом рынкете. 

                                                                       Цель - загон - кидалово!!!

 
dryun777 #:
AUDNZD прогнозисты которые в сел прогноз дали .что то свеча странная не кажется?)))

Прогнозист который в бай. Посмотри пост 3266. Внимательно.

Накинь на свой график линии, как на скрине. Может увидишь, 

что ни о каком бае речи и нет.

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

Прогнозист который в бай. Посмотри пост 3266. Внимательно.

Накинь на свой график линии, как на скрине. Может увидишь, 

что ни о каком бае речи и нет.

Я уже снял Профит в бай и ещё раз встану,,а когда дойдет до той цифры,которую озвучил,я те напишу))
[Удален]  
Если бы я по вашему торговал,давно без штанов бы остался))))
[Удален]  
ауди точку входа в лонг смотрите...это для тех,кто заработать хочет)))
[Удален]  
евро фунт лонг..
[Удален]  

GBP\USD-M5  ------ с утра ловлю направление - вроде верх направилась после 10 по МСК. Времени

GBPUSDM5ч

 
SanAlex #:

GBP\USD-M5  ------ с утра ловлю направление - вроде верх направилась после 10 по МСК. Времени


Я бы порезал прибыль и начал уже переворачиваться в твоем случае.

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

Я бы порезал прибыль и начал уже переворачиваться в твоем случае.

сейчас 4000 руб. - закроет профит . если конечно дойдёт 

GBPUSDM5 7

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

сработал профит в 4000 рублей 

GBPUSDM50

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

выставил опять ловушки - сегодня надо придерживаться верхов 

GBPUSDM5000

1...321322323324325326327328329330331332333334335...476
Новый комментарий