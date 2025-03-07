FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 328
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Цель - загон - кидалово!!!
AUDNZD прогнозисты которые в сел прогноз дали .что то свеча странная не кажется?)))
Прогнозист который в бай. Посмотри пост 3266. Внимательно.
Накинь на свой график линии, как на скрине. Может увидишь,
что ни о каком бае речи и нет.
Прогнозист который в бай. Посмотри пост 3266. Внимательно.
Накинь на свой график линии, как на скрине. Может увидишь,
что ни о каком бае речи и нет.
GBP\USD-M5 ------ с утра ловлю направление - вроде верх направилась после 10 по МСК. Времени
GBP\USD-M5 ------ с утра ловлю направление - вроде верх направилась после 10 по МСК. Времени
Я бы порезал прибыль и начал уже переворачиваться в твоем случае.
Я бы порезал прибыль и начал уже переворачиваться в твоем случае.
сейчас 4000 руб. - закроет профит . если конечно дойдёт
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сработал профит в 4000 рублей
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выставил опять ловушки - сегодня надо придерживаться верхов