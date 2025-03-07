FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 271

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MakarFX #:

Саша, я смотрю тебе понравилась идея с машками...

Я тоже сейчас делаю анализ)

вот настраиваю для mt4 эксперта - Вроде заработал нормально. изначально там функция с лотом не работает - установил лотность из терминального эксперта (Moving Average)

Снимок экрана 2021-10-10 121133

Файлы:
artem_artem_2.mq4  28 kb
 
dryun777 #:
биток дневной..продажи!!!лесоруба нет,, он бы начертил)

Нет проблем...


Спред тут, пипец...

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почти настроил - на следующую неделю - чем можно ещё прогнозировать .

а это чудо BTC\USD   -нужно дождаться красной стрелочки 

BTCUSDH1 2 

 

Кукл научился от меня ходить пункт в пункт. Наёмные прогеры у кукла не спят. Быстро срубили мою фишку.))

ghf992

d

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Lesorub #:

Нет проблем...


Спред тут, пипец...

лесоруб что ты думаешь о паре франк йена?вроде если смотреть про дневному..скупают позиции

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Uladzimir Izerski #:

Кукл научился от меня ходить пункт в пункт. Наёмные прогеры у кукла не спят. Быстро срубили мою фишку.))

d

евро бакс месячный график смотри и всё увидишь!!

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Uladzimir Izerski #:

Кукл научился от меня ходить пункт в пункт. Наёмные прогеры у кукла не спят. Быстро срубили мою фишку.))

d

евро бакс

Файлы:
Screenshot_26.jpg  96 kb
 
dryun777 #:

лесоруб что ты думаешь о паре франк йена?вроде если смотреть про дневному..скупают позиции

Нахрен эти дебри...


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Lesorub #:

Нахрен эти дебри...


вот и я об этом ))

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Lesorub #:

Нахрен эти дебри...


если что отсюда скупать начнём

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Screenshot_27.jpg  109 kb
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