FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 271
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Саша, я смотрю тебе понравилась идея с машками...
Я тоже сейчас делаю анализ)
вот настраиваю для mt4 эксперта - Вроде заработал нормально. изначально там функция с лотом не работает - установил лотность из терминального эксперта (Moving Average)
биток дневной..продажи!!!лесоруба нет,, он бы начертил)
Нет проблем...
Спред тут, пипец...
почти настроил - на следующую неделю - чем можно ещё прогнозировать .
а это чудо BTC\USD -нужно дождаться красной стрелочки
Кукл научился от меня ходить пункт в пункт. Наёмные прогеры у кукла не спят. Быстро срубили мою фишку.))
d
Нет проблем...
Спред тут, пипец...
лесоруб что ты думаешь о паре франк йена?вроде если смотреть про дневному..скупают позиции
Кукл научился от меня ходить пункт в пункт. Наёмные прогеры у кукла не спят. Быстро срубили мою фишку.))
d
евро бакс месячный график смотри и всё увидишь!!
Кукл научился от меня ходить пункт в пункт. Наёмные прогеры у кукла не спят. Быстро срубили мою фишку.))
d
евро бакс
лесоруб что ты думаешь о паре франк йена?вроде если смотреть про дневному..скупают позиции
Нахрен эти дебри...
Нахрен эти дебри...
вот и я об этом ))
Нахрен эти дебри...
если что отсюда скупать начнём