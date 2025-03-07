FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 250
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EUR\USD-H2 ---- продолжит движение к 1.15425
EUR\AUD-H2 сюда до-топает 1.58268
EUR\USD-H2 ---- продолжит движение к 1.15425
Да и хрен с ней...
EUR\AUD-H2 сюда до-топает 1.58268
Фунтик маляськой одарил...
И закрыть вчерашнее старье:
EUR\AUD-H2 сюда до-топает 1.58268
у тебя какой прогноз показывает eurnok?
EUR\NOK-H2 ------- вниз показывает к 9.6583. Если пробьёт параболик - нужно призадуматься
Странная у тебя торговля🤣сам себе прогноз делаешь на снижение и сам покупаешь..
я и сам не доволен своей торговлей - не как себя не перестрою, отпустить убыточную позицию и переключится на новый прогноз.