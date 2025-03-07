FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 250

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Доллар будет стоить в 2022 минимум 75 рублей
 
Ну и ладненько. 
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EUR\USD-H2     ---- продолжит движение к 1.15425

EURUSDH2 1.15425

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EUR\AUD-H2          сюда до-топает 1.58268

EURAUDH2 1.58268

 
SanAlex #:

EUR\USD-H2     ---- продолжит движение к 1.15425


Да и хрен с ней...


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SanAlex #:

EUR\AUD-H2          сюда до-топает 1.58268


Странная у тебя торговля🤣сам себе прогноз делаешь на снижение и сам покупаешь..
 

Фунтик маляськой одарил...

И закрыть вчерашнее старье:


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euraud налетай)))
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SanAlex #:

EUR\AUD-H2          сюда до-топает 1.58268


у тебя какой  прогноз показывает eurnok?
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dryun777 #:
у тебя какой  прогноз показывает eurnok?

EUR\NOK-H2       -------  вниз показывает к 9.6583.  Если пробьёт параболик - нужно призадуматься 

EURNOKH2 9.6583

dryun777 #:
Странная у тебя торговля🤣сам себе прогноз делаешь на снижение и сам покупаешь..

я и сам не доволен своей торговлей - не как себя не перестрою, отпустить убыточную позицию и переключится на новый прогноз.

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