FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 434
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Ну что. Вот и сигнал на покупку. Не ахти какой, но шанс есть на движение в верх.
А здесь указаны места доливок. Не стал все рисовать. В низу так, для примера.
Всем профитов и удачного дня.
Уровень коррекции Евро 1.1757, красный сценарий:
Голубой и зеленый сценарии отработаны...
Уровень коррекции Евро 1.1757 :
Привет. Давно тебя не было слышно.
Привет. Давно тебя не было слышно.
Не кричу, почитываю по тихому ...
Не кричу, почитываю по тихому ...
По еве я вот так жду. Наверно после этого только войду .
По фунту еще пробный заход сделал.
По еве я вот так жду. Наверно после этого только войду .
Есть такое дело! Н4:
Ну что. Вот и сигнал на покупку. Не ахти какой, но шанс есть на движение в верх.
А здесь указаны места доливок. Не стал все рисовать. В низу так, для примера.
Всем профитов и удачного дня.
Уровень коррекции Евро 1.1757, красный сценарий:
Голубой и зеленый сценарии отработаны...
Каких профитов, не видишь всё вниз валится
Каааак? У тебя ведь по канадцу только в верх начало расти?))))