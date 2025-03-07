FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 434

Новый комментарий
[Удален]  
Наверно пора евру продавать
 

Ну что. Вот и сигнал на покупку. Не ахти какой, но шанс есть на движение в верх.

А здесь указаны места доливок. Не стал все рисовать. В низу так, для примера.

Всем профитов и удачного дня.

 

Уровень коррекции Евро  1.1757, красный сценарий:

Голубой и зеленый сценарии отработаны...

 
Lesorub #:

Уровень коррекции Евро  1.1757 :


Привет. Давно тебя не было слышно.

 
Aleksandr Yakovlev #:

Привет. Давно тебя не было слышно.

Не кричу, почитываю по тихому ...

 
Lesorub #:

Не кричу, почитываю по тихому ...

По еве я вот так жду. Наверно после этого только войду .

По фунту еще пробный заход сделал.


 
Aleksandr Yakovlev #:

По еве я вот так жду. Наверно после этого только войду .


Есть такое дело! Н4:


[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

Ну что. Вот и сигнал на покупку. Не ахти какой, но шанс есть на движение в верх.

А здесь указаны места доливок. Не стал все рисовать. В низу так, для примера.

Всем профитов и удачного дня.

Каких профитов, не видишь всё вниз валится
[Удален]  
Lesorub #:

Уровень коррекции Евро  1.1757, красный сценарий:

Голубой и зеленый сценарии отработаны...

Евро вниз, на 100%.Лучше дрова коли, а не прогнозы давай
 
Vladimir Baskakov #:
Каких профитов, не видишь всё вниз валится

Каааак? У тебя ведь по канадцу только в верх начало расти?))))

1...427428429430431432433434435436437438439440441...476
Новый комментарий