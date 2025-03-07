FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 60
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фунт что то и не собирается падать. у него правда и сигнала ещё не наблюдается вниз.
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хотя должен начать - где открыл позицию, там уровень от которого начинается разворот - правда и бывает пробой и двигает с реактивной скоростью
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не ужели решил без передышки рвануть к 1.42600
Продаваем евро, срочно
Весь день жду что он дёрнется вниз, да всё никак)
EUR\USD к 1.20879
Ожидаю чуть ниже, 1.206
вам полёт или пос
вам полёт или посадку ?
самое главное не просадку ))
Есть зона накопления с ложным пробоем.
Дальше будет пробой нижней границы.
Цели внизу обозначены. Всем профитов.
Есть зона накопления с ложным пробоем.
Дальше будет пробой нижней границы.
Цели внизу обозначены. Всем профитов.
Если на графике есть пустое пространство, это не значит, что цена пойдет туда
Я не буду спорить с тобой и доказывать обратное. Просто проанализируй графики за пару лет как минимум.
И тебе Владимир все станет ясно. Значит или не значит сам решишь.