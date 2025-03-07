FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 60

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SanAlex:

фунт что то и не собирается падать. у него правда и сигнала ещё не наблюдается вниз.

 

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хотя должен начать - где открыл позицию, там уровень от которого начинается разворот - правда и бывает пробой и двигает с реактивной скоростью

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не ужели решил без передышки рвануть к 1.42600 


Могёт 
 
А на недельном это не разворот и крутое движение вверх в долгосрок ?
[Удален]  
Продаваем евро, срочно
 
Vladimir Baskakov:
Продаваем евро, срочно

Весь день жду что он дёрнется вниз, да всё никак)

 
SanAlex:

EUR\USD к 1.20879

Ожидаю чуть ниже, 1.206

 
Они испытывают мое терпение , когда полет ? ))) 
 
SanAlex:

вам полёт или пос

SanAlex:

вам полёт или посадку ?

самое главное не просадку )) 

 

Есть зона накопления с ложным пробоем.

Дальше будет пробой нижней границы.

Цели  внизу обозначены. Всем профитов.


[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Есть зона накопления с ложным пробоем.

Дальше будет пробой нижней границы.

Цели  внизу обозначены. Всем профитов.


Если на графике есть пустое пространство, это не значит, что цена пойдет туда
 
Vladimir Baskakov:
Если на графике есть пустое пространство, это не значит, что цена пойдет туда

Я не буду спорить с тобой и доказывать обратное. Просто проанализируй графики за пару лет как минимум.

И тебе Владимир все станет ясно. Значит или не значит сам решишь.

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