FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 4

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SanAlex:

пока не видно что бы она хотела вниз - пока розовый уровень не пробьёт, будет целится верх.


При чём здесь розовый уровень, это крипта, на ней нет никаких розовых уровней, она не предсказуема. Уже пора это знать.

[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

При чём здесь розовый уровень, это крипта, на ней нет никаких розовых уровней, она не предсказуема. Уже пора это знать.

ну не знаю, вижу хорошо, что индикатор свои сигналы отрабатывает на отлично, на 30минутном -пока только пробую.

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заметил - нет не какой разницы на какой паре стоит Индикатор Pivot, выше оранжевой(уровень Pivot ) покупать - ниже продавать.

BTCUSDM30 

 
Deniiis777 Fedyashin:
Не ужели пойдёт до 120 к  слышал такой прогноз, но это не точно . С трудом верил в 25 , а уже 32 

МММ обновленная. Расчитана только на рост. )

[Удален]  

Вот дают жару - наверное крутая новость вышла 

ETHUSDM30

 
SanAlex:

Вот дают жару - наверное крутая новость вышла 


Годовщина гибели иранского генерала - боятся войнушки Ирана со Штатами. Плюс Трамп бузить начинает. Золото на открытии утром гэпнет вверх похоже. 

 
SanAlex:

Вот дают жару - наверное крутая новость вышла 

Да, новость, уровень инфляции в Камбоджи. 

[Удален]  
Скорее всего - бомбят нетерпеливых. (которым нечего делать на выходные )
 
SanAlex:

Вот дают жару - наверное крутая новость вышла

сливают крипту по всем фронтам

либо чо то с баксом

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

сливают крипту по всем фронтам

либо чо то с баксом

да обычно всё, как всегда.

- если грамотно, то и на крипте можно работать. только я на выходных попробовал, не понравилось советник замучился настраивать под такие большие цифры.

- был в минусе в 3000  перехожу в плюса 

Снимок2

 
SanAlex:

да обычно всё, как всегда.

- если грамотно, то и на крипте можно работать. только я на выходных попробовал, не понравилось советник замучился настраивать под такие большие цифры.

- был в минусе в 3000  перехожу в плюса 


конечно, полеты на 1/4-ю цены

на валютных парах пока такое редкость

но если крипта не вернулась во свояси, то ева, фунт, ауди, киви и золото с серебром могут неистово гэпнуть ап.
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