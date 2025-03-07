FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 4
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пока не видно что бы она хотела вниз - пока розовый уровень не пробьёт, будет целится верх.
При чём здесь розовый уровень, это крипта, на ней нет никаких розовых уровней, она не предсказуема. Уже пора это знать.
При чём здесь розовый уровень, это крипта, на ней нет никаких розовых уровней, она не предсказуема. Уже пора это знать.
ну не знаю, вижу хорошо, что индикатор свои сигналы отрабатывает на отлично, на 30минутном -пока только пробую.
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заметил - нет не какой разницы на какой паре стоит Индикатор Pivot, выше оранжевой(уровень Pivot ) покупать - ниже продавать.
Не ужели пойдёт до 120 к слышал такой прогноз, но это не точно . С трудом верил в 25 , а уже 32
МММ обновленная. Расчитана только на рост. )
Вот дают жару - наверное крутая новость вышла
Вот дают жару - наверное крутая новость вышла
Годовщина гибели иранского генерала - боятся войнушки Ирана со Штатами. Плюс Трамп бузить начинает. Золото на открытии утром гэпнет вверх похоже.
Вот дают жару - наверное крутая новость вышла
Да, новость, уровень инфляции в Камбоджи.
Вот дают жару - наверное крутая новость вышла
сливают крипту по всем фронтам
либо чо то с баксом
сливают крипту по всем фронтам
либо чо то с баксом
да обычно всё, как всегда.
- если грамотно, то и на крипте можно работать. только я на выходных попробовал, не понравилось советник замучился настраивать под такие большие цифры.
- был в минусе в 3000 перехожу в плюса
да обычно всё, как всегда.
- если грамотно, то и на крипте можно работать. только я на выходных попробовал, не понравилось советник замучился настраивать под такие большие цифры.
- был в минусе в 3000 перехожу в плюса
конечно, полеты на 1/4-ю цены
на валютных парах пока такое редкостьно если крипта не вернулась во свояси, то ева, фунт, ауди, киви и золото с серебром могут неистово гэпнуть ап.