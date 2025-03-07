FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 381
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ой а куда это мы пошли))))))))))))))даже я ошибаюсь!все ошибаются!!!
Уже всё закрыто давно чудачок
я вчера писал тебе Вова..ты с утра помолись мне и у тебя всё хорошо будет!!!не забывай)))я рад что ты в большом плюсе остался от 0.01 лота с 5 пунктов)))
я вчера писал тебе Вова..ты с утра помолись мне и у тебя всё хорошо будет!!!не забывай)))я рад что ты в большом плюсе остался от 0.01 лота с 5 пунктов)))
проверка
проверка
Поздно проверять уже. В работе все.
Будут еще прогнозы?
Будут еще прогнозы?
Зачем?))
Ну нет так нет.
Ну нет так нет.