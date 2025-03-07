FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 381

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dryun777 #:

ой а куда это мы пошли))))))))))))))даже я ошибаюсь!все ошибаются!!!

Уже всё закрыто давно чудачок
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Vladimir Baskakov #:
Уже всё закрыто давно чудачок

я вчера писал тебе Вова..ты с утра помолись мне и у тебя всё хорошо будет!!!не забывай)))я рад что ты в большом плюсе остался от 0.01 лота с 5 пунктов)))

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dryun777 #:

я вчера писал тебе Вова..ты с утра помолись мне и у тебя всё хорошо будет!!!не забывай)))я рад что ты в большом плюсе остался от 0.01 лота с 5 пунктов)))

Выпей таблеточку, не пропускай
 

проверка


 
Renat Akhtyamov #:

проверка


Поздно проверять уже. В работе все.


 
dryun777 #:


Будут еще прогнозы?

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Aleksandr Yakovlev #:

Будут еще прогнозы?

Зачем?))
 
dryun777 #:
Зачем?))

Ну нет так нет.

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Aleksandr Yakovlev #:

Ну нет так нет.

Да я не у компа щас,и по ходу в командировку на неделю зашлют в болото,без связи)))но попозже гляну!
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Кстати NZDCHF сегодня ещё докупил в Лонг..и пока тоже забуду про эту пару,,
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