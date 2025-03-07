FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 366

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Сергей Криушин #:

нет ну обидно же ни с того ни с сего... ставит из себя гуру всех времен и народов... нашелся командир блин...

Так я не ставил,ты сам же грубишь,пытаясь показать себя умней других..зря ты так
 
Сергей Криушин #:

нет ну обидно же ни с того ни с сего... ставит из себя гуру всех времен и народов... нашелся командир блин...

Как бы тебе объяснить. Веди общение так, как будто ты представляешь Российскую федерацию.

Наверно не понятно. Давай тогда по проще.

Представь , что ты слон и на тебя снизу кто то тявкает........... Я не говорю про того с кем ты сейчас диалог ведешь. 

А вообще, в принципе....... Надеюсь понял)))

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Сергей Криушин #:

А разве покупать, если вниз пойдет???


Хорошо прочти сначала про какую я пару пишу!!!и какой скрин ты выслал..мы по ходу не поняли друг друга изначально
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EURAUD докупил и в долгосрок
 
dryun777 #:
Хорошо прочти сначала про какую я пару пишу!!!и какой скрин ты выслал..мы по ходу не поняли друг друга изначально

Да, как же наверно я плохо понял... особенно вторую часть... которая звучит вполне себе прямо  "покупайте,статистика австралийца очень плохая,,в итоге австралиец будет дешеветь"... и чо грубить на простой вопрос ...

ладно, проехали держи себя в... как здесь всем положено... а то мне делают претензии за непонимания вроде бы простых истин...

а задолбал уже всех ты... не знаю почему у тебя такое недержание, да еще во время другой работы...

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Сергей Криушин #:

Да, как же наверно я плохо понял... особенно вторую часть... которая звучит вполне себе прямо  "покупайте,статистика австралийца очень плохая,,в итоге австралиец будет дешеветь"... и чо грубить на простой вопрос ...

ладно, проехали держи себя в... как здесь всем положено... а то мне делают претензии за непонимания вроде бы простых истин...

а задолбал уже всех ты... не знаю почему у тебя такое недержание, да еще во время другой работы...

С выражениями аккуратнее
 

Ты смотри ка, а ева все таки сегодня дала заход)))


 

А по этой паре все никак пробить не может и при этом идет "поджатие" к верхней границе.

Есть "чуйка" , что в верх полетит и не даст точку входа. А поставлю ка я отложку)))


 

Часть сделки уже закрыл и перевел в БУ остаток.

Но если будет такой рисунок с выходом с желтого квадрата в низу, 

то пойдем по сценарию Лесоруба.

А если уйдет ниже ближайшего минимума(который чуть левее)п.на 10-15, то пойдем еще ниже.

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золото подержу ещё чуть ,EURAUD  ещё докуплю позже..

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