FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 366
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нет ну обидно же ни с того ни с сего... ставит из себя гуру всех времен и народов... нашелся командир блин...
нет ну обидно же ни с того ни с сего... ставит из себя гуру всех времен и народов... нашелся командир блин...
Как бы тебе объяснить. Веди общение так, как будто ты представляешь Российскую федерацию.
Наверно не понятно. Давай тогда по проще.
Представь , что ты слон и на тебя снизу кто то тявкает........... Я не говорю про того с кем ты сейчас диалог ведешь.
А вообще, в принципе....... Надеюсь понял)))
А разве покупать, если вниз пойдет???
Хорошо прочти сначала про какую я пару пишу!!!и какой скрин ты выслал..мы по ходу не поняли друг друга изначально
Да, как же наверно я плохо понял... особенно вторую часть... которая звучит вполне себе прямо "покупайте,статистика австралийца очень плохая,,в итоге австралиец будет дешеветь"... и чо грубить на простой вопрос ...
ладно, проехали держи себя в... как здесь всем положено... а то мне делают претензии за непонимания вроде бы простых истин...
а задолбал уже всех ты... не знаю почему у тебя такое недержание, да еще во время другой работы...
Да, как же наверно я плохо понял... особенно вторую часть... которая звучит вполне себе прямо "покупайте,статистика австралийца очень плохая,,в итоге австралиец будет дешеветь"... и чо грубить на простой вопрос ...
ладно, проехали держи себя в... как здесь всем положено... а то мне делают претензии за непонимания вроде бы простых истин...
а задолбал уже всех ты... не знаю почему у тебя такое недержание, да еще во время другой работы...
Ты смотри ка, а ева все таки сегодня дала заход)))
А по этой паре все никак пробить не может и при этом идет "поджатие" к верхней границе.
Есть "чуйка" , что в верх полетит и не даст точку входа. А поставлю ка я отложку)))
Часть сделки уже закрыл и перевел в БУ остаток.
Но если будет такой рисунок с выходом с желтого квадрата в низу,
то пойдем по сценарию Лесоруба.
А если уйдет ниже ближайшего минимума(который чуть левее)п.на 10-15, то пойдем еще ниже.
золото подержу ещё чуть ,EURAUD ещё докуплю позже..