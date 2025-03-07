FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 343

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Lesorub #:

На Евре отработал сигнал вниз , добавил с указанной целью по сигналу:


Есть цель и выше, 1.1693!

Я по другому вижу


 
MakarFX #:

Я по другому вижу


Не плохо!
 
Lesorub #:
Не плохо!

По фунту жду того же


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Lesorub #:

На Евре отработал сигнал вниз , добавил с указанной целью по сигналу:


Есть цель и выше, 1.1693!

Думаешь?я здесь жду)
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что принесёт последний день недели -- отнимет от истории или прибавит

Снимок экрана 2021-10-29 121506

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хорошо пошла - хоть бы не развернулась 

Снимок экрана 2021-10-29 130204

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Бакс франк пришел к линии,Лонг после подтверждения..По ДНЕВНОМУ я смотрю)))
 
dryun777 #:
Бакс франк пришел к линии,Лонг после подтверждения..По ДНЕВНОМУ я смотрю)))

Уже


 

Кто за EURJPY смотрит? Какие мысли?


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MakarFX #:

Кто за EURJPY смотрит? Какие мысли?

EUR\JPY-H2      -----  как я вижу - целится верх 133.462 --------  - как квадрат пробьёт, можно в SELL 

EURJPYH2 133.462

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EUR\JPY-M30

EURJPYM30

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MakarFX #:

Уже


Не рано зашёл? всё может быть)))хотя я тоже вошёл 🤣
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