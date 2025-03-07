FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 343
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На Евре отработал сигнал вниз , добавил с указанной целью по сигналу:
Есть цель и выше, 1.1693!
Я по другому вижу
Я по другому вижу
Не плохо!
По фунту жду того же
На Евре отработал сигнал вниз , добавил с указанной целью по сигналу:
Есть цель и выше, 1.1693!
что принесёт последний день недели -- отнимет от истории или прибавит
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хорошо пошла - хоть бы не развернулась
Бакс франк пришел к линии,Лонг после подтверждения..По ДНЕВНОМУ я смотрю)))
Уже
Кто за EURJPY смотрит? Какие мысли?
Кто за EURJPY смотрит? Какие мысли?
EUR\JPY-H2 ----- как я вижу - целится верх 133.462 -------- - как квадрат пробьёт, можно в SELL
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
EUR\JPY-M30
Уже