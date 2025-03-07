FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 173

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КИВИ задушен согласно плана (выше картинка)...

Теперь продажи:

                          Дрын не врет...

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Lesorub #:

По Евро начались продажи...

ТР для баев 1.1906

ТР для селлов 1.1705

Свои баи закрою на 1.1906 и продаю на росте дробным объемом баев ...

                                                     

                                            Дрыны - наше  Все!!!

💶 нормальные люди покупают
 
Vladimir Baskakov #:
💶 нормальные люди покупают

Уроки уже окончились? Домашнее задание выполнил, книжки в школу на завтра собрал?

 
Vladimir Baskakov #:
💶 нормальные люди покупают

Седня нормальные... Завтра банкроты!

КУКЛ всем рулит!

На вот, тебе, замануху...


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Vitaly Muzichenko #:

Уроки уже окончились? Домашнее задание выполнил, книжки в школу на завтра собрал?

Витя проснулся, как успехи, все слил? Покажи хоть раз мониторинг , сидишь тут уже триста лет, не прячь
 

Дрыновый профит...


 

не забудьте что в понедельник 6 сентября, опять выходной и рынок (по крайней мере американская сессия, у них пьянка) ожидается вялым. Флеты по основным и внезапные полёты (кот на крыше мыши в пляс) по некоторым. 

а то опять напрогнозируете всякого :-)

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Внимание! Все срочно продаем eurjpy
 
Vladimir Baskakov #:
Внимание! Все срочно продаем eurjpy

Привет. По австралийцу так же можно встать в шорт.

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Aleksandr Yakovlev #:

Привет. По австралийцу так же можно встать в шорт.

Тебе ж нечем
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