FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 173
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КИВИ задушен согласно плана (выше картинка)...
Теперь продажи:
Дрын не врет...
По Евро начались продажи...
ТР для баев 1.1906
ТР для селлов 1.1705
Свои баи закрою на 1.1906 и продаю на росте дробным объемом баев ...
Дрыны - наше Все!!!
💶 нормальные люди покупают
Уроки уже окончились? Домашнее задание выполнил, книжки в школу на завтра собрал?
💶 нормальные люди покупают
Седня нормальные... Завтра банкроты!
КУКЛ всем рулит!
На вот, тебе, замануху...
Уроки уже окончились? Домашнее задание выполнил, книжки в школу на завтра собрал?
Дрыновый профит...
не забудьте что в понедельник 6 сентября, опять выходной и рынок (по крайней мере американская сессия, у них пьянка) ожидается вялым. Флеты по основным и внезапные полёты (кот на крыше мыши в пляс) по некоторым.
а то опять напрогнозируете всякого :-)
Внимание! Все срочно продаем eurjpy
Привет. По австралийцу так же можно встать в шорт.
Привет. По австралийцу так же можно встать в шорт.