FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 42
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Привет! Как тебе такая картинка? Предпочёл бы купить или продать? А теперь переверни )
попытался перевернуть как у вас - не получилось. Получилось вот так.
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а нет! получилось!
а нет! получилось!
Мы привыкли воспринимать естественные и натуральные картинки, например горы мы видим именно так и ожидаем скат с горы, а если развернуть то это уже совсем другой вид, но это только зрительный эфект)
например горы мы видим именно так и ожидаем скат с горы, а если развернуть то это уже совсем другой вид
Хорошая идея, надо в терминале кнопочку попросить, чтобы график переворачивать :)
Хорошая идея, надо в терминале кнопочку попросить, чтобы график переворачивать :)
идея блеск, чтоб автоматически инструменты менялись местами c EURUSD na USDEUR и так все, чтоб были пересчитаны и стояли в терминале, чтоб можно было и так и этак смотреть, или как-то автоматом менялись по команде на переворот... супер идея, только наверно дорого будет стоить...
Мы привыкли воспринимать естественные и натуральные картинки, например горы мы видим именно так и ожидаем скат с горы, а если развернуть то это уже совсем другой вид, но это только зрительный эфект)
Да, есть такое, после переворота иногда появляются сомнения в правильности предполагаемого направления.
евро перевернул:
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Как-то подумалось, что может попробовать торговать пары не зная их названия, чтобы не учитывать совсем никаких факторов извне, типа фундамента, новостей и прочего, просто самый чистый тех.анализ и всё.
Да, есть такое, после переворота иногда появляются сомнения в правильности предполагаемого направления.
евро перевернул:
----------
Как-то подумалось, что может попробовать торговать пары не зная их названия, чтобы не учитывать совсем никаких факторов извне, типа фундамента, новостей и прочего, просто самый чистый тех.анализ и всё.
Прогнозировать направление и интенсивность импульса это неблагодарное занятие, тесты это подтверждают, мы понимаем что был импульс уже после его завершения, но, мы знаем, что безоткатных импульсов не бывает, также мы знаем, что любой отскок может превратиться в разворот тренда... я сейчас над этим работаю)
сегодня золото хочет вниз к 1846.00
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Привет. Я свое мнение уже высказал. Время покажет.
по еве какие мысли?
Йеллен окончательно утвердили и сегодня маленький (в смысле растянутый по времени) нон-фарм по всем мажорам
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читайте новости в первоисточниках
Да, есть такое, после переворота иногда появляются сомнения в правильности предполагаемого направления.
евро перевернул:
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Как-то подумалось, что может попробовать торговать пары не зная их названия, чтобы не учитывать совсем никаких факторов извне, типа фундамента, новостей и прочего, просто самый чистый тех.анализ и всё.
Как то по разному перевороты, то по вертикали, то по горизонтали)))
Тех анализ отрабатывать лучше без ФА, а после отработки делать его с учетом внешних, влияющих на цену факторов.