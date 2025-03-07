FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 351

Новый комментарий
[Удален]  
AUDNZD Честно сказать,меня эта пара достала уже))такое ощущение,что действительно кто-то манипулирует..может блин на самом деле кукл существует..я даже уже знаю где она развернется😀
[Удален]  
dryun777 #:
AUDNZD Честно сказать,меня эта пара достала уже))такое ощущение,что действительно кто-то манипулирует..может блин на самом деле кукл существует..я даже уже знаю где она развернется😀
Это кросс пар с прямой котировкой, может неделями на месте стоять. Получше не нашлось?
[Удален]  
Vladimir Baskakov #:
Это кросс пар с прямой котировкой, может неделями на месте стоять. Получше не нашлось?

почему же,нашлось)))завтра уже наверное лонг)

[Удален]  
Мдаа и брать то нечего,, сегодня только на биткоин сделку открыл..с ним хоть всё более менее ясно
[Удален]  

XAU\USD-M15        -------  отскок сюда 1785.327

XAUUSDM15 1785.327

[Удален]  
SanAlex #:

XAU\USD-M15        -------  отскок сюда 1785.327

XAU\USD-M15                ---- вчера отскочила но не до того уровня - сегодня нацелилась к 1799.530

XAUUSDM15 1799.530

[Удален]  
SanAlex #:

EUR\USD-H4        -----  и можно начинать разворот к 1.1656

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

где то отсюда 1.1603 буду "посмотреть" входить  в BUY или нет

EUR\USD-H2        ------ рискованно конечно - рискну к 1.16489

EURUSDH2 1.16489

[Удален]  
SanAlex #:

С помощью этой считалки - у меня не плохо, была настроена стратегия . Куда покажет бац! - туда и открывался.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Эни, бени, рики, таки,

Турба, урба, синтибряки,

Эус, бэус, краснобэус, Бац!

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

если взять мою новую стратегию - заключается она в сумме ежедневно по 2000 рублей 20 рабочих дней =40 000 рублей в месяц

- то за вчера и сегодня - план выполнен 

Image 3

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Стратегия называется - "Тиши едешь - Дальше будешь" 


[Удален]  
SanAlex #:

если взять мою новую стратегию - заключается она в сумме ежедневно по 2000 рублей 20 рабочих дней =40 000 рублей в месяц

- то за вчера и сегодня - план выполнен 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Стратегия называется - "Тиши едешь - Дальше будешь" 


Интересно, ты можешь написать что-нибудь осмысленное
[Удален]  
Vladimir Baskakov #:
Интересно, ты можешь написать что-нибудь осмысленное

ойй   ты не того человека о смысле спрашиваешь)))это же человек гадание и бардак)))

1...344345346347348349350351352353354355356357358...476
Новый комментарий