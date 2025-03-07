FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 351
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AUDNZD Честно сказать,меня эта пара достала уже))такое ощущение,что действительно кто-то манипулирует..может блин на самом деле кукл существует..я даже уже знаю где она развернется😀
Это кросс пар с прямой котировкой, может неделями на месте стоять. Получше не нашлось?
почему же,нашлось)))завтра уже наверное лонг)
XAU\USD-M15 ------- отскок сюда 1785.327
XAU\USD-M15 ------- отскок сюда 1785.327
XAU\USD-M15 ---- вчера отскочила но не до того уровня - сегодня нацелилась к 1799.530
EUR\USD-H4 ----- и можно начинать разворот к 1.1656
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где то отсюда 1.1603 буду "посмотреть" входить в BUY или нет
EUR\USD-H2 ------ рискованно конечно - рискну к 1.16489
С помощью этой считалки - у меня не плохо, была настроена стратегия . Куда покажет бац! - туда и открывался.
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Эни, бени, рики, таки,
Турба, урба, синтибряки,
Эус, бэус, краснобэус, Бац!
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если взять мою новую стратегию - заключается она в сумме ежедневно по 2000 рублей 20 рабочих дней =40 000 рублей в месяц
- то за вчера и сегодня - план выполнен
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Стратегия называется - "Тиши едешь - Дальше будешь"
если взять мою новую стратегию - заключается она в сумме ежедневно по 2000 рублей 20 рабочих дней =40 000 рублей в месяц
- то за вчера и сегодня - план выполнен
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Стратегия называется - "Тиши едешь - Дальше будешь"
Интересно, ты можешь написать что-нибудь осмысленное
ойй ты не того человека о смысле спрашиваешь)))это же человек гадание и бардак)))