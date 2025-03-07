FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 118
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Да! от туда может и вниз, но и так же, может пробить уровень и верх пойти
Какой уровень 1.6? )
Какой уровень 1.6? )
нУ Это слишком одним махом. Для начало нужно сюда до-топать 1.24367
нУ Это слишком одним махом. Для начало нужно сюда до-топать 1.24367
Ну теперь Вы замахнулись, по моему это чересчур)
Ну теперь Вы замахнулись, по моему это чересчур)
Сейчас такое время - что 2.0 в завтра проснутся и увидеть
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Почти 5дней и движения то не было.
Ну теперь Вы замахнулись, по моему это чересчур)
Наверное у Вас такая задумка ? - то же надеюсь на такое развитие
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по золоту скорее всего будет такой сценарий
Ждем золото на уровне 1440
Ева 1,10000
Фунт 1,35200
Все приблизительно.
Доброго времени суток друзья!
как я понял Вы закрылись по ТР в прибыли закрылись ? а в чём мошенничество?
как я понял Вы закрылись по ТР в прибыли закрылись ? а в чём мошенничество?
Прочитай его 4 строчку внимательно.
как я понял Вы закрылись по ТР в прибыли закрылись ? а в чём мошенничество?