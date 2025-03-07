FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 118

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SanAlex:

Да! от туда может и вниз, но и так же, может пробить уровень и верх пойти

Какой уровень 1.6? )

[Удален]  
VVT:

Какой уровень 1.6? )

нУ Это слишком одним махом. Для начало нужно сюда до-топать 1.24367

EURUSDWeekly 1.24367

 
SanAlex:

нУ Это слишком одним махом. Для начало нужно сюда до-топать 1.24367

Ну теперь Вы замахнулись, по моему это чересчур)

[Удален]  
VVT:

Ну теперь Вы замахнулись, по моему это чересчур)

Сейчас такое время - что 2.0  в завтра проснутся и увидеть 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Почти 5дней и движения то не было.

EURUSDM30 


[Удален]  
VVT:

Ну теперь Вы замахнулись, по моему это чересчур)

Наверное у Вас такая задумка ? - то же надеюсь на такое развитие 

EURUSDH2

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по золоту скорее всего будет такой сценарий 

XAUUSDH2

 
Доброго времени суток друзья!
Я новичок
Кто на опыте подскажите ребят, пугающая ситуация пахнущая мошенничеством на данный момент.
Ордер закрыт успешно, на свечном графике вообще картина не та.
 Благодарю заранее!
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IMG_20210414_155535.jpg  293 kb
 

Ждем золото на уровне 1440

Ева 1,10000

Фунт 1,35200

Все приблизительно.

[Удален]  
Малык ВИТАЛИЙ:
Доброго времени суток друзья!
Я новичок
Кто на опыте подскажите ребят, пугающая ситуация пахнущая мошенничеством на данный момент.
Ордер закрыт успешно, на свечном графике вообще картина не та.
 Благодарю заранее!

как я понял Вы закрылись по ТР в прибыли закрылись ? а в чём мошенничество?

Снимок7

 
SanAlex:

как я понял Вы закрылись по ТР в прибыли закрылись ? а в чём мошенничество?


Прочитай его 4 строчку внимательно.

 
SanAlex:

как я понял Вы закрылись по ТР в прибыли закрылись ? а в чём мошенничество?


На предоставленном мною свечном графике нет того самого подтверждения. 
Он далёк от котировок закрытия и открытия.
Вот что пугает меня
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