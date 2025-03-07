FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 148

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Фунт, основные цели:


 
Lesorub:

Все по схеме:


Понял, спасибо

 

      GBP_USD


  Балансовый уровень 4185 , S\R - в области 4245 и 4130 , targets bay - 4280 и 4380 , sell - 4100 и 4000. Вероятность активности в ближайшие 10-12 Н.

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GBPUSDM20_31_05.png  61 kb
 
Veniamin Skrepkov:

      GBP_USD


  Балансовый уровень 4185 , S\R - в области 4245 и 4130 , targets bay - 4280 и 4380 , sell - 4100 и 4000. Вероятность активности в ближайшие 10-12 Н.

допустим двигаемся к балансовому уровню в район 4280

доходим до 4100

так buy или sell ?

 
Renat Akhtyamov:

допустим двигаемся к балансовому уровню в район 4280

доходим до 4100

так buy или sell ?

Уровень 4100 целевой в торговле по sell , т.е.  при достижении 4100 был преодолен 4130 ( поддержка) и следующая цель 4000  , а от балансового уровня (4185)формируется движение.  Двигаемся к 4280 доходим 4100 ;)))

 

   USD_CAD

 Балансовый уровень 2075 , S\R 2060 и 2095 , цели sell 2020 и 1980 , цели bay 2135 и 2175. 

 

Мой прогноз. GBP/USD.

Будет рости до 1,43560. А там либо отскочить, либо уровень будет трамплином до конца года.

 

Всем привет. Вводная по фунту.

Обновлен максимум от 24 февраля. (На скрине это красная линия)

Сделка совершена по моему сигналу. 

Стоп в районе 12 пунктов. Цель ближайшая на уровне 1,41000. Следующая в районе 1,36600.

Если выбьет по стопу, в любом случае надо искать точки входа на селл в этом районе.

Всем профитов и удачного дня.


 

    

    EUR_USD

 Уровни S\R  2240 и 2175  , цели по Bay - 2275 и 2315 , Sell - 2140 и 2100 . Предположительно формируется  коррекционная волна  -"c"  , на рынке FX "классические" построения волн могут иметь  "интерпретацию" с сессионными объёмами или новостной волатильностью  т.е. коррекции могут превышать экстремумы импульсных волн. Среднесрочные движения по реализации целей формируются в области уровня 2240.

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Евра с часа:

                                                                          

                                                                           

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