FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 48

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Renat Akhtyamov:
Я просто сделал прогноз ;)
Renat Akhtyamov:
По нефти прогноз хотите? 
10

Поддерживаю! 

[Удален]  
Иван Юрченко:

Поддерживаю! 

Отчего такие прогнозы? Вы что курите? 

движение в приделах 52-62

BRNDaily

 
SanAlex:

Отчего такие прогнозы? Вы что курите? 

движение в приделах 52-62


Бросил курить, летом посмотрим )

[Удален]  
Иван Юрченко:

Бросил курить, летом посмотрим )

а я пытался бросить но не получается - выращиваю для себя табак (Гавану и Вирджинию) 

- кто курит советую, не легкие не болят и кашля нет. 

 
SanAlex:

Отчего такие прогнозы? Вы что курите? 

движение в приделах 52-62


счас дадут немножко расправить крылышки нефтянке и добьют

 
Vladimir Baskakov:
Она идёт на 1.222

наХфига ты по кроссу и мажору сделки одновременно открываешь?

Твоему депозиту жить надоело?

открывай только один из них и продолжай мешки шить ;)
[Удален]  
Renat Akhtyamov:

наХфига ты по кроссу и мажору сделки одновременно открываешь?

Твоему депозиту жить надоело?

открывай только один из них и продолжай мешки шить ;)
Ты меня ещё учить будешь, заработай доллар сначала
 
Vladimir Baskakov:
Ты меня ещё учить будешь, заработай доллар сначала
Тебя еще учить и учить ;) насливал, счас напинают тебе, тогда вспомнишь мои слова.... Слушай лучше чо советуют. Если не веришь, повтори также, еще раз ливанешь.
[Удален]  
Renat Akhtyamov:
Тебя еще учить и учить ;) насливал, счас напинают тебе, тогда вспомнишь мои слова.... Слушай лучше чо советуют. Если не веришь, повтори также, еще раз ливанешь.
У тебя хорошее чувство юмора
 
Vladimir Baskakov:
У тебя хорошее чувство юмора
Спасибо
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