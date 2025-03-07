FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 48
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Я просто сделал прогноз ;)
По нефти прогноз хотите?
Поддерживаю!
Поддерживаю!
Отчего такие прогнозы? Вы что курите?
движение в приделах 52-62
Отчего такие прогнозы? Вы что курите?
движение в приделах 52-62
Бросил курить, летом посмотрим )
Бросил курить, летом посмотрим )
а я пытался бросить но не получается - выращиваю для себя табак (Гавану и Вирджинию)
- кто курит советую, не легкие не болят и кашля нет.
Отчего такие прогнозы? Вы что курите?
движение в приделах 52-62
счас дадут немножко расправить крылышки нефтянке и добьют
Она идёт на 1.222
наХфига ты по кроссу и мажору сделки одновременно открываешь?
Твоему депозиту жить надоело?открывай только один из них и продолжай мешки шить ;)
наХфига ты по кроссу и мажору сделки одновременно открываешь?
Твоему депозиту жить надоело?открывай только один из них и продолжай мешки шить ;)
Ты меня ещё учить будешь, заработай доллар сначала
Тебя еще учить и учить ;) насливал, счас напинают тебе, тогда вспомнишь мои слова.... Слушай лучше чо советуют. Если не веришь, повтори также, еще раз ливанешь.
У тебя хорошее чувство юмора