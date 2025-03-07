FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 155

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Fast235:

на h4 похоже что подобрали момент для коррекции,

Всегда на что то похоже, но в итоге - заседание FOMC

 

Хорошее движение. Ждал весь день))).


 
Fast235:

на h4 похоже что подобрали момент для коррекции,

Войны не будет, доллар в гору, на долго ли)

 
VVT:

Войны не будет, доллар в гору, на долго ли)

Я как то писал здесь, что ждать надо на 1.16

 
вообще без разницы куда должно быть, радует что робот сегодня мой бы стоял по правильному курсу, правда 30п всего прибыль)
 
Aleksandr Yakovlev:

Я как то писал здесь, что ждать надо на 1.16

Если осилит 1.19

[Удален]  

EUR\USD пора наверное возвращаться к 1.21088

EURUSDH4 1.21088

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правда на сегодня цель смотреться к 1.19002

EURUSDM30 1.19002

 

Индекс бакса, уровень коррекции:


 

Уровни коррекции Евро:


 

     EUR_USD

  Уровень -1895 рассматриваю как поддержку в движении от 2140 , т.е. ближайшие события по отношению к этому  уровню , sell-1860 , bay-1965 .  

  Уровень -1930  ( баланс) буду рассматривать в перспективе 2-2.5 D .
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