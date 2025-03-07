FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 155
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на h4 похоже что подобрали момент для коррекции,
Всегда на что то похоже, но в итоге - заседание FOMC
Хорошее движение. Ждал весь день))).
на h4 похоже что подобрали момент для коррекции,
Войны не будет, доллар в гору, на долго ли)
Войны не будет, доллар в гору, на долго ли)
Я как то писал здесь, что ждать надо на 1.16
Я как то писал здесь, что ждать надо на 1.16
Если осилит 1.19
EUR\USD пора наверное возвращаться к 1.21088
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правда на сегодня цель смотреться к 1.19002
Индекс бакса, уровень коррекции:
Уровни коррекции Евро:
EUR_USD
Уровень -1895 рассматриваю как поддержку в движении от 2140 , т.е. ближайшие события по отношению к этому уровню , sell-1860 , bay-1965 .Уровень -1930 ( баланс) буду рассматривать в перспективе 2-2.5 D .