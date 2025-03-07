FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 170

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SanAlex:

немного сходит, думаю к pivot уровню  ( синем отметил )

заметил - что , наверное смотрят на мои картинки кто то, и движение так и рисует (шутка, конечно. - просто совпадение)

EURUSDH2

 
SanAlex:

заметил - что , наверное смотрят на мои картинки кто то, и движение так и рисует (шутка, конечно. - просто совпадение)


Нет, к тебе начинает приходить понимание движения цены. Скоро ты избавишься от индюков))).

Будешь торговать чистый график как и я)))

 

Еня продажа. Глобальная цель 84,500


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EUR\USD                сегодня вниз смотрит - EURUSDH2SDH2.png к цели 1.17123
 
SanAlex:
EUR\USD                сегодня вниз смотрит - к цели 1.17123

Ну не знаю. А так может быть?


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Aleksandr Yakovlev:

Ну не знаю. А так может быть?


Будет, с пробоем верхней колеи ))

 
Petr Baskakov:

Будет, с пробоем верхней колеи ))


Это хорошо
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*В Джексон - Хоул готовится слет «голубей»* Доллар может упасть в краткосрочной перспективе, таковы ожидания, а будет как всегда - н е ж д а н ч и к )

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EUR\USD-H2       -------     Как бы сегодня хочет вверх по Индикатору Pivot к цели 1.18056, но вполне может быть другой вариант на отскок к цели 1.17092

EURUSDH2 1.18056  


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SanAlex:

EUR\USD-H2       -------     Как бы сегодня хочет вверх по Индикатору Pivot к цели 1.18056, но вполне может быть другой вариант на отскок к цели 1.17092

 


1,1817 смотрится лучше ))

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