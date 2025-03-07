FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 170
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немного сходит, думаю к pivot уровню ( синем отметил )
заметил - что , наверное смотрят на мои картинки кто то, и движение так и рисует (шутка, конечно. - просто совпадение)
заметил - что , наверное смотрят на мои картинки кто то, и движение так и рисует (шутка, конечно. - просто совпадение)
Нет, к тебе начинает приходить понимание движения цены. Скоро ты избавишься от индюков))).
Будешь торговать чистый график как и я)))
Еня продажа. Глобальная цель 84,500
EUR\USD сегодня вниз смотрит - к цели 1.17123
Ну не знаю. А так может быть?
Ну не знаю. А так может быть?
Будет, с пробоем верхней колеи ))
Будет, с пробоем верхней колеи ))
Это хорошо
*В Джексон - Хоул готовится слет «голубей»* Доллар может упасть в краткосрочной перспективе, таковы ожидания, а будет как всегда - н е ж д а н ч и к )
EUR\USD-H2 ------- Как бы сегодня хочет вверх по Индикатору Pivot к цели 1.18056, но вполне может быть другой вариант на отскок к цели 1.17092
EUR\USD-H2 ------- Как бы сегодня хочет вверх по Индикатору Pivot к цели 1.18056, но вполне может быть другой вариант на отскок к цели 1.17092
1,1817 смотрится лучше ))