FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 5
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Как-то странно рынок открылся, вообще не ожидаемо. В обычные дни гепы по-более.
Теперь вопрос: куда и что торговать :)
Всем привет. По новозеландцу вниз.
По еве аналогичная картина . Цель 1,19600
Как-то странно рынок открылся, вообще не ожидаемо. В обычные дни гепы по-более.
Теперь вопрос: куда и что торговать :)
Так же слежу за канадцем. При такой ситуации как на скрине
сделаю бай ордер.
как то так
Можно маленько будет долиться)))
как то так
Можно маленько будет долиться)))
Привет!
Лучше вот здесь 1.22841 долиться)))
как то так
Можно маленько будет долиться)))
Имхо конечно, но нефть в гору, индекс бакса падает - как бы канадец до 1.25 не укрепился.
Имхо конечно, но нефть в гору, индекс бакса падает - как бы канадец до 1.25 не укрепился.
Все может быть.
Все может быть.
хотя отсюда, может отскочить к розовой линии
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всё рассматриваю судьбу на сегодня этой пары, пока не видно что бы она хотела верх.
- пока розовая не станет выше коричневой на 5минутном графике - не нужно входить в покупки.
думаю можно рискнуть по XAU\USD от 1945 в продажи - ловушку установил, не знаю поймается сегодня или нет.