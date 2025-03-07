FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 5

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Как-то странно рынок открылся, вообще не ожидаемо. В обычные дни гепы по-более.

Теперь вопрос: куда и что торговать :)

 

Всем привет. По новозеландцу вниз.

По еве аналогичная картина . Цель 1,19600

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Vitaly Muzichenko:

Как-то странно рынок открылся, вообще не ожидаемо. В обычные дни гепы по-более.

Теперь вопрос: куда и что торговать :)

Не торгуй, отдохни лучше
 

Так же слежу за канадцем. При такой ситуации как на скрине

сделаю бай ордер.


 

как то так

Можно маленько будет долиться)))

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Aleksandr Yakovlev:

как то так

Можно маленько будет долиться)))

Привет!

Лучше вот здесь 1.22841 долиться)))

USDCADMonthly 1.22841

 
Aleksandr Yakovlev:

как то так

Можно маленько будет долиться)))

Имхо конечно, но  нефть в гору, индекс бакса падает - как бы канадец до 1.25 не укрепился.

 
sibirqk:

Имхо конечно, но  нефть в гору, индекс бакса падает - как бы канадец до 1.25 не укрепился.

Все может быть.

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Все может быть.

хотя отсюда, может отскочить к розовой линии

USDCADH2

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всё рассматриваю судьбу на сегодня этой пары, пока не видно что бы она хотела верх.

- пока розовая не станет выше коричневой на 5минутном графике - не нужно входить в покупки.

USDCADM5

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думаю можно рискнуть по XAU\USD от 1945 в продажи - ловушку установил, не знаю поймается сегодня или нет.

XAUUSDDaily 

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