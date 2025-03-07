FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 410

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Aleksandr Yakovlev #:

Ну как? Норм все?)))

Жду еще волну, но похоже только стопы рубанул у быков...опять наверх поползла... золото тоже задрало все нервы... биток тоже заблудил, поджали его китайцы, майнеры в казахстан свалили... там теперь жарят битки... казахов раздевает по энергоресурсам...)))

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Сергей Криушин #:

Жду еще волну, но похоже только стопы рубанул у быков...опять наверх поползла... золото тоже задрало все нервы... биток тоже заблудил, поджали его китайцы, майнеры в казахстан свалили... там теперь жарят битки... казахов раздевает по энергоресурсам...)))

Все наладится, добавь лот и убери стопы
 
Vladimir Baskakov #:
Все наладится, добавь лот и убери стопы

Спасибо, володенька, утешил... надеюсь конечно на удачу и волновой тех анализ...кстати по анализу это у йены коррекция и еще дернет вверх до 115,700... так что буду вверх грузить чутка с пол лотка...)) долларов то байден приказал еще трюлик напечатать, а куда девать будут... опять в еньку и в биток... ну там еще в теслу наздаг... ну и в золото конечно...))

 
Aleksandr Yakovlev #:

Это для тех, кому не спится.


Що це вона все пидкручуе ? 

 
Speculator #:

Що це вона все пидкручуе ? 

Настроение тебе подкручивает))

 
Speculator #:

Що це вона все пидкручуе ? 

пидкручуе  и  пидкручуе... да дурят нашего брата, ох и дурят...))


 
Сергей Криушин #:

Жду еще волну, но похоже только стопы рубанул у быков...опять наверх поползла... золото тоже задрало все нервы... биток тоже заблудил, поджали его китайцы, майнеры в казахстан свалили... там теперь жарят битки... казахов раздевает по энергоресурсам...)))

Это просто небольшая коррекция(откатик).Ена продолжит свое нисходящее движение.

Жди далеко внизу. Первая цель 113 ровно.

 

Надеюсь на чудо! 

 
Speculator #:

Надеюсь на чудо! 

Я магнитик с верху экрана прилепил. В верх пойдет)))

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Когда надеешься, обычно бывает так


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