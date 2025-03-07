FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 410
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Ну как? Норм все?)))
Жду еще волну, но похоже только стопы рубанул у быков...опять наверх поползла... золото тоже задрало все нервы... биток тоже заблудил, поджали его китайцы, майнеры в казахстан свалили... там теперь жарят битки... казахов раздевает по энергоресурсам...)))
Жду еще волну, но похоже только стопы рубанул у быков...опять наверх поползла... золото тоже задрало все нервы... биток тоже заблудил, поджали его китайцы, майнеры в казахстан свалили... там теперь жарят битки... казахов раздевает по энергоресурсам...)))
Все наладится, добавь лот и убери стопы
Спасибо, володенька, утешил... надеюсь конечно на удачу и волновой тех анализ...кстати по анализу это у йены коррекция и еще дернет вверх до 115,700... так что буду вверх грузить чутка с пол лотка...)) долларов то байден приказал еще трюлик напечатать, а куда девать будут... опять в еньку и в биток... ну там еще в теслу наздаг... ну и в золото конечно...))
Это для тех, кому не спится.
Що це вона все пидкручуе ?
Що це вона все пидкручуе ?
Настроение тебе подкручивает))
Що це вона все пидкручуе ?
пидкручуе и пидкручуе... да дурят нашего брата, ох и дурят...))
Жду еще волну, но похоже только стопы рубанул у быков...опять наверх поползла... золото тоже задрало все нервы... биток тоже заблудил, поджали его китайцы, майнеры в казахстан свалили... там теперь жарят битки... казахов раздевает по энергоресурсам...)))
Это просто небольшая коррекция(откатик).Ена продолжит свое нисходящее движение.
Жди далеко внизу. Первая цель 113 ровно.
Надеюсь на чудо!
Надеюсь на чудо!
Я магнитик с верху экрана прилепил. В верх пойдет)))
Когда надеешься, обычно бывает так