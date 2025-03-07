FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 92

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Volodymyr Zubov:

Если Ева вверх то Чиф вниз. Все верно, это у вас теханализ только ?

так я только по Индикаторам и руководствуюсь - в другом я дуб дубычь

 
SanAlex:

так я только по Индикаторам и руководствуюсь - в другом я дуб дубычь

А как тогда пара EURCHF по вашему ?

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Volodymyr Zubov:

А как тогда пара EURCHF по вашему ?

сегодня цель к 1.10937 - если закрепится ниже Pivot(жёлтая линия) сменит направление.

EURCHFH2 1.10937

 
SanAlex:

сегодня цель к 1.10937 - если закрепится ниже Pivot(жёлтая линия) сменит направление.


Это очень флетовая пара. Небольшие тренды бывают. Про глобальный гэп десятилетней давности можно пропустить) Если досихпор демка запустите и на EURCHF плиз.

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Volodymyr Zubov:

Это очень флетовая пара. Небольшие тренды бывают. Про глобальный гэп десятилетней давности можно пропустить) Если досихпор демка запустите и на EURCHF плиз.

у меня на демке запущена эта пара - только она в группе и разобрать прибыль она мне даёт или убыток пока не ясно. - но принцип эксперта основан на этом Индикаторе который на графике.

EURCHFH2 демка

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

небольшую прибыль приносит 

Снимок 345

Файлы:
EURCHFM3.png  24 kb
 
У вас несколько пар на одном счете, как и у меня ?
 
Мой подход к EURCHF это флетовая пара, открывать надо на азиатской сессии и стараться закрыть, если не получилось закрыть то есть верояность выйти в прибыль с открытием европейской сессии в первые два часа.
 
Renat Akhtyamov:
Привет!
Предлагаешь влево ? ;)

неет, на полвторого. дней этак на 10.

Volodymyr Zubov:

Такая же штука с корреляцией нефти и австрацийца есть ?

незначительная.

Volodymyr Zubov:

Непонятно где у вас сдесь австалиец ? Так же можно и меня спросить где нефть. Но сравните австацийца с нефтью.

я без весовых коэф. считаю, так решил уже давно...

   double step=1.0/6;
   for(int i=0;i</**/;i++)
     {
      USD[i].open= NormalizeDouble(MathPow((USDCAD[i].open*USDCHF[i].open*USDJPY[i].open)/(EURUSD[i].open*AUDUSD[i].open*GBPUSD[i].open),step),4);
      USD[i].close=NormalizeDouble(MathPow((USDCAD[i].close*USDCHF[i].close*USDJPY[i].close)/(EURUSD[i].close*AUDUSD[i].close*GBPUSD[i].close),step),4);
......// итд итп
 
Vladimir Baskakov:
Сегодня евро будет 1.20

без форума никак, системс не работает.

приехал?

 
Maxim Kuznetsov:

Франк в продажу, лучше времени может и не быть ближайший месяц-два

ну и?
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