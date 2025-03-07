FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 92
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Если Ева вверх то Чиф вниз. Все верно, это у вас теханализ только ?
так я только по Индикаторам и руководствуюсь - в другом я дуб дубычь
так я только по Индикаторам и руководствуюсь - в другом я дуб дубычь
А как тогда пара EURCHF по вашему ?
А как тогда пара EURCHF по вашему ?
сегодня цель к 1.10937 - если закрепится ниже Pivot(жёлтая линия) сменит направление.
сегодня цель к 1.10937 - если закрепится ниже Pivot(жёлтая линия) сменит направление.
Это очень флетовая пара. Небольшие тренды бывают. Про глобальный гэп десятилетней давности можно пропустить) Если досихпор демка запустите и на EURCHF плиз.
Это очень флетовая пара. Небольшие тренды бывают. Про глобальный гэп десятилетней давности можно пропустить) Если досихпор демка запустите и на EURCHF плиз.
у меня на демке запущена эта пара - только она в группе и разобрать прибыль она мне даёт или убыток пока не ясно. - но принцип эксперта основан на этом Индикаторе который на графике.
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небольшую прибыль приносит
Привет!
неет, на полвторого. дней этак на 10.
Такая же штука с корреляцией нефти и австрацийца есть ?
незначительная.
Непонятно где у вас сдесь австалиец ? Так же можно и меня спросить где нефть. Но сравните австацийца с нефтью.
я без весовых коэф. считаю, так решил уже давно...
Сегодня евро будет 1.20
без форума никак, системс не работает.
приехал?
Франк в продажу, лучше времени может и не быть ближайший месяц-два